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Круглый стол о формировании новой лево-патриотической партии
Круглый стол о формировании новой лево-патриотической партии
28 января 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Формирование новой объединенной лево-патриотической партии. Как это изменит политический ландшафт перед выборами в Государственную Думу 2021?".
2021-01-26T12:04
2021-01-26T15:32
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Задать вопросУчастники:- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;- доктор экономических наук, советник председателя партии "Справедливая Россия" Михаил ДЕЛЯГИН; - первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ;- заместитель председателя партии "Патриоты России" Надежда КОРНЕЕВА;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ; профессор Финансового университета при Правительстве России Олег МАТВЕЙЧЕВ;- член Экспертного совета партии "За Правду" Николай СТАРИКОВ;- журналист, политолог, член Политического совета партии "За Правду" Сергей МИХЕЕВ Модератор — управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус АЛИЕВ.20 января лидеры трех левых партий — "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России" — объявили о потенциальном объединении и уже наметили план совместных действий. В подтверждение намерений, например, "Патриоты" уже 21 января провели расширенный пленум, где единогласно поддержали идею слияния.Предполагается, что именно эта новая большая лево-консервативная партия сможет дать бой архаичным политическим проектам и реально побороться за второе место на выборах в Государственную Думу 2021 года.Кто станет лидером этой объединенной силы? Насколько обоснованы политические амбиции нового партийно-политического субъекта? Удастся ли объединенной партии на выборах депутатов ГД потеснить с второго-третьего места КПРФ и ЛДПР? Как объединенную партию воспримут на региональном уровне? Улучшит ли объединение результат эсеров на выборах в региональные парламенты?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол о формировании новой лево-патриотической партии

12:04 26.01.2021 (обновлено: 15:32 26.01.2021)
 
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28 января 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Формирование новой объединенной лево-патриотической партии. Как это изменит политический ландшафт перед выборами в Государственную Думу 2021?".
Задать вопрос

Участники:
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- доктор экономических наук, советник председателя партии "Справедливая Россия" Михаил ДЕЛЯГИН;
- первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ;
- заместитель председателя партии "Патриоты России" Надежда КОРНЕЕВА;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ; профессор Финансового университета при Правительстве России Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- член Экспертного совета партии "За Правду" Николай СТАРИКОВ;
- журналист, политолог, член Политического совета партии "За Правду" Сергей МИХЕЕВ

Модератор — управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус АЛИЕВ.

20 января лидеры трех левых партий — "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России" — объявили о потенциальном объединении и уже наметили план совместных действий. В подтверждение намерений, например, "Патриоты" уже 21 января провели расширенный пленум, где единогласно поддержали идею слияния.

Предполагается, что именно эта новая большая лево-консервативная партия сможет дать бой архаичным политическим проектам и реально побороться за второе место на выборах в Государственную Думу 2021 года.

Кто станет лидером этой объединенной силы? Насколько обоснованы политические амбиции нового партийно-политического субъекта? Удастся ли объединенной партии на выборах депутатов ГД потеснить с второго-третьего места КПРФ и ЛДПР? Как объединенную партию воспримут на региональном уровне? Улучшит ли объединение результат эсеров на выборах в региональные парламенты?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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