https://ria.ru/20210126/partii-1594606034.html

Круглый стол о формировании новой лево-патриотической партии

Круглый стол о формировании новой лево-патриотической партии

28 января 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Формирование новой объединенной лево-патриотической партии. Как это изменит политический ландшафт перед выборами в Государственную Думу 2021?".

2021-01-26T12:04

2021-01-26T12:04

2021-01-26T15:32

анонсы

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Задать вопросУчастники:- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;- доктор экономических наук, советник председателя партии "Справедливая Россия" Михаил ДЕЛЯГИН; - первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ;- заместитель председателя партии "Патриоты России" Надежда КОРНЕЕВА;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ; профессор Финансового университета при Правительстве России Олег МАТВЕЙЧЕВ;- член Экспертного совета партии "За Правду" Николай СТАРИКОВ;- журналист, политолог, член Политического совета партии "За Правду" Сергей МИХЕЕВ Модератор — управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус АЛИЕВ.20 января лидеры трех левых партий — "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России" — объявили о потенциальном объединении и уже наметили план совместных действий. В подтверждение намерений, например, "Патриоты" уже 21 января провели расширенный пленум, где единогласно поддержали идею слияния.Предполагается, что именно эта новая большая лево-консервативная партия сможет дать бой архаичным политическим проектам и реально побороться за второе место на выборах в Государственную Думу 2021 года.Кто станет лидером этой объединенной силы? Насколько обоснованы политические амбиции нового партийно-политического субъекта? Удастся ли объединенной партии на выборах депутатов ГД потеснить с второго-третьего места КПРФ и ЛДПР? Как объединенную партию воспримут на региональном уровне? Улучшит ли объединение результат эсеров на выборах в региональные парламенты?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы