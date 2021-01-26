https://ria.ru/20210126/pansionat-1594669756.html

Суд в Башкирии закрыл частный пансионат для наркоманов и алкоголиков

Суд в Башкирии закрыл частный пансионат для наркоманов и алкоголиков

Районный суд в Башкирии по требованию прокуратуры закрыл частный пансионат для реабилитации наркозависимых из-за нарушений норм пожарной безопасности, сообщает... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T17:15

2021-01-26T17:15

2021-01-26T17:15

республика башкортостан

белорецк

общество

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УФА, 26 янв – РИА Новости. Районный суд в Башкирии по требованию прокуратуры закрыл частный пансионат для реабилитации наркозависимых из-за нарушений норм пожарной безопасности, сообщает надзорное ведомство.Речь идет о частном пансионате в селе Новокуручево в Бакалинском районе с предоставлением услуг реабилитации, социальной адаптации людей с наркотической и алкогольной зависимостью.По данным прокуратуры, житель Белорецка организовал пансионат в жилом бревенчатом доме 1970 года постройки общей площадью 55 "квадратов", рассчитанном на 13 койко-мест.Отмечается, что помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Из-за этого руководитель пансионата был оштрафован на 2 тысячи рублей."Прокуратура обратилась в суд с требованием прекратить использовать жилое помещение в целях осуществления вышеуказанной деятельности. Требования надзорного ведомства удовлетворены, в настоящее время помещение опечатано", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

https://ria.ru/20210126/sotsuslugi-1594661633.html

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республика башкортостан, белорецк, общество