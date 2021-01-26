https://ria.ru/20210126/pansionat-1594669756.html
Суд в Башкирии закрыл частный пансионат для наркоманов и алкоголиков
Суд в Башкирии закрыл частный пансионат для наркоманов и алкоголиков
Районный суд в Башкирии по требованию прокуратуры закрыл частный пансионат для реабилитации наркозависимых из-за нарушений норм пожарной безопасности, сообщает... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T17:15
2021-01-26T17:15
2021-01-26T17:15
республика башкортостан
белорецк
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg
УФА, 26 янв – РИА Новости. Районный суд в Башкирии по требованию прокуратуры закрыл частный пансионат для реабилитации наркозависимых из-за нарушений норм пожарной безопасности, сообщает надзорное ведомство.Речь идет о частном пансионате в селе Новокуручево в Бакалинском районе с предоставлением услуг реабилитации, социальной адаптации людей с наркотической и алкогольной зависимостью.По данным прокуратуры, житель Белорецка организовал пансионат в жилом бревенчатом доме 1970 года постройки общей площадью 55 "квадратов", рассчитанном на 13 койко-мест.Отмечается, что помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Из-за этого руководитель пансионата был оштрафован на 2 тысячи рублей."Прокуратура обратилась в суд с требованием прекратить использовать жилое помещение в целях осуществления вышеуказанной деятельности. Требования надзорного ведомства удовлетворены, в настоящее время помещение опечатано", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
https://ria.ru/20210126/sotsuslugi-1594661633.html
республика башкортостан
белорецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8659a99e1dbd68e5e18f8f0888ed38a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, белорецк, общество
УФА, 26 янв – РИА Новости. Районный суд в Башкирии по требованию прокуратуры закрыл частный пансионат для реабилитации наркозависимых из-за нарушений норм пожарной безопасности, сообщает надзорное ведомство.
Речь идет о частном пансионате в селе Новокуручево в Бакалинском районе с предоставлением услуг реабилитации, социальной адаптации людей с наркотической и алкогольной зависимостью.
По данным прокуратуры, житель Белорецка
организовал пансионат в жилом бревенчатом доме 1970 года постройки общей площадью 55 "квадратов", рассчитанном на 13 койко-мест.
Отмечается, что помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Из-за этого руководитель пансионата был оштрафован на 2 тысячи рублей.
"Прокуратура обратилась в суд с требованием прекратить использовать жилое помещение в целях осуществления вышеуказанной деятельности. Требования надзорного ведомства удовлетворены, в настоящее время помещение опечатано", - говорится в сообщении надзорного ведомства.