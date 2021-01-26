https://ria.ru/20210126/otravlenie-1594646315.html

Всех отравившихся водой в Буйнакске выписали из больницы

Всех отравившихся водой в Буйнакске выписали из больницы

Все отравившиеся водой в дагестанском Буйнакске выписаны из больницы, сообщила во вторник пресс-служба администрации города. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T15:21

2021-01-26T15:21

2021-01-26T15:21

массовое отравление детей в буйнакске

здоровье - общество

буйнакск

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 26 янв – РИА Новости. Все отравившиеся водой в дагестанском Буйнакске выписаны из больницы, сообщила во вторник пресс-служба администрации города.С 9 по 18 января 2021 года в медицинские учреждения Буйнакска обратились более 300 человек, из них 246 детей. У них была выявлена острая кишечная инфекция, причиной которой стала вода из общего водопровода. И.о. директора МУП "Буйнакскводоканал" арестован до 18 марта в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни населения."Сегодня были выписаны все пациенты, отравившиеся водой. В течение трех последних дней обратившихся с жалобами в больницу не поступало", – сообщает горадминистрация.

https://ria.ru/20210122/arest-1594174706.html

буйнакск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

массовое отравление детей в буйнакске, здоровье - общество, буйнакск, происшествия