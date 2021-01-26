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Всех отравившихся водой в Буйнакске выписали из больницы
Всех отравившихся водой в Буйнакске выписали из больницы
Все отравившиеся водой в дагестанском Буйнакске выписаны из больницы, сообщила во вторник пресс-служба администрации города. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T15:21
2021-01-26T15:21
массовое отравление детей в буйнакске
здоровье - общество
буйнакск
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 26 янв – РИА Новости. Все отравившиеся водой в дагестанском Буйнакске выписаны из больницы, сообщила во вторник пресс-служба администрации города.С 9 по 18 января 2021 года в медицинские учреждения Буйнакска обратились более 300 человек, из них 246 детей. У них была выявлена острая кишечная инфекция, причиной которой стала вода из общего водопровода. И.о. директора МУП "Буйнакскводоканал" арестован до 18 марта в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни населения."Сегодня были выписаны все пациенты, отравившиеся водой. В течение трех последних дней обратившихся с жалобами в больницу не поступало", – сообщает горадминистрация.
https://ria.ru/20210122/arest-1594174706.html
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массовое отравление детей в буйнакске, здоровье - общество, буйнакск, происшествия

Всех отравившихся водой в Буйнакске выписали из больницы

15:21 26.01.2021
 
© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 26 янв – РИА Новости. Все отравившиеся водой в дагестанском Буйнакске выписаны из больницы, сообщила во вторник пресс-служба администрации города.
С 9 по 18 января 2021 года в медицинские учреждения Буйнакска обратились более 300 человек, из них 246 детей. У них была выявлена острая кишечная инфекция, причиной которой стала вода из общего водопровода. И.о. директора МУП "Буйнакскводоканал" арестован до 18 марта в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни населения.
"Сегодня были выписаны все пациенты, отравившиеся водой. В течение трех последних дней обратившихся с жалобами в больницу не поступало", – сообщает горадминистрация.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 15:39
И.о. главы "Буйнакскводоканала" арестовали по делу о массовом отравлении
 
Массовое отравление детей в БуйнакскеЗдоровье - ОбществоБуйнакскПроисшествия
 
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