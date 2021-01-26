https://ria.ru/20210126/otravlenie-1594646315.html
Всех отравившихся водой в Буйнакске выписали из больницы
Всех отравившихся водой в Буйнакске выписали из больницы
Все отравившиеся водой в дагестанском Буйнакске выписаны из больницы, сообщила во вторник пресс-служба администрации города. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T15:21
2021-01-26T15:21
2021-01-26T15:21
массовое отравление детей в буйнакске
здоровье - общество
буйнакск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150640/27/1506402725_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_fd1baf58cefd8320a29c9aaf3350845e.jpg
МАХАЧКАЛА, 26 янв – РИА Новости. Все отравившиеся водой в дагестанском Буйнакске выписаны из больницы, сообщила во вторник пресс-служба администрации города.С 9 по 18 января 2021 года в медицинские учреждения Буйнакска обратились более 300 человек, из них 246 детей. У них была выявлена острая кишечная инфекция, причиной которой стала вода из общего водопровода. И.о. директора МУП "Буйнакскводоканал" арестован до 18 марта в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни населения."Сегодня были выписаны все пациенты, отравившиеся водой. В течение трех последних дней обратившихся с жалобами в больницу не поступало", – сообщает горадминистрация.
https://ria.ru/20210122/arest-1594174706.html
буйнакск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/150640/27/1506402725_389:0:3500:2333_1920x0_80_0_0_99f4f75bc7759007125dc072795a3ebc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
массовое отравление детей в буйнакске, здоровье - общество, буйнакск, происшествия