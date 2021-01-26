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Туризм
https://ria.ru/20210126/otpusk-1594453589.html
Эксперты рассказали, куда россияне поедут в отпуск и сколько потратят
Эксперты рассказали, куда россияне поедут в отпуск и сколько потратят
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда россияне уже начали бронировать перелеты на лето 2021 года и сколько они платят за билеты,... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T10:29
2021-01-26T10:29
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда россияне уже начали бронировать перелеты на лето 2021 года и сколько они платят за билеты, сообщает Туту.ру.Рейтинг направлений по России на теплый сезон, который эксперты наблюдают сейчас, скорее всего, будет отличаться от того, что будет зафиксировано по итогам. Например, на данный момент наряду с южными морскими курортами в десятку входят Магадан и Петропавловск-Камчатский. Первые места занимают Симферополь, Сочи и Анапа. Также в списке есть Геленджик и Калининград.Пока средние чеки по оформленным билетам (к 18 января) из Москвы в Симферополь на 19 процентов выше (7201 рубль), чем к той же дате год назад, из Москвы в Сочи — на 33 процента ниже (5127 рублей), из Москвы в Анапу — меньше на 11 процентов (5836), в Геленджик — на 43 (4666 рублей), в Калининград — на 17 процентов (4994 рубля).
https://ria.ru/20210117/aviabilety-1593417266.html
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геленджик
симферополь
сочи
петропавловск-камчатский
анапа
магадан
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Эксперты рассказали, куда россияне поедут в отпуск и сколько потратят

10:29 26.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВыступление на флайборде в Геленджике
Выступление на флайборде в Геленджике - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда россияне уже начали бронировать перелеты на лето 2021 года и сколько они платят за билеты, сообщает Туту.ру.
Рейтинг направлений по России на теплый сезон, который эксперты наблюдают сейчас, скорее всего, будет отличаться от того, что будет зафиксировано по итогам. Например, на данный момент наряду с южными морскими курортами в десятку входят Магадан и Петропавловск-Камчатский. Первые места занимают Симферополь, Сочи и Анапа. Также в списке есть Геленджик и Калининград.
Пока средние чеки по оформленным билетам (к 18 января) из Москвы в Симферополь на 19 процентов выше (7201 рубль), чем к той же дате год назад, из Москвы в Сочи — на 33 процента ниже (5127 рублей), из Москвы в Анапу — меньше на 11 процентов (5836), в Геленджик — на 43 (4666 рублей), в Калининград — на 17 процентов (4994 рубля).
Пассажиры рейса Нью-Йорк - Москва в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 18:20Туризм
Эксперты подвели итоги 2020 года по ценам на авиабилеты
 
ТуризмЦеныкуда можно лететькуда поехатькуда поехать в выходныеТуризмТуту.рутуристыавиабилетыНовости - ТуризмМоскваГеленджикСимферопольСочиПетропавловск-КамчатскийАнапаМагаданКалининград
 
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