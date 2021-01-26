https://ria.ru/20210126/otpusk-1594453589.html

Эксперты рассказали, куда россияне поедут в отпуск и сколько потратят

Эксперты рассказали, куда россияне поедут в отпуск и сколько потратят

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда россияне уже начали бронировать перелеты на лето 2021 года и сколько они платят за билеты,... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T10:29

2021-01-26T10:29

2021-01-26T10:29

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда россияне уже начали бронировать перелеты на лето 2021 года и сколько они платят за билеты, сообщает Туту.ру.Рейтинг направлений по России на теплый сезон, который эксперты наблюдают сейчас, скорее всего, будет отличаться от того, что будет зафиксировано по итогам. Например, на данный момент наряду с южными морскими курортами в десятку входят Магадан и Петропавловск-Камчатский. Первые места занимают Симферополь, Сочи и Анапа. Также в списке есть Геленджик и Калининград.Пока средние чеки по оформленным билетам (к 18 января) из Москвы в Симферополь на 19 процентов выше (7201 рубль), чем к той же дате год назад, из Москвы в Сочи — на 33 процента ниже (5127 рублей), из Москвы в Анапу — меньше на 11 процентов (5836), в Геленджик — на 43 (4666 рублей), в Калининград — на 17 процентов (4994 рубля).

https://ria.ru/20210117/aviabilety-1593417266.html

москва

геленджик

симферополь

сочи

петропавловск-камчатский

анапа

магадан

калининград

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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