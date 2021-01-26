https://ria.ru/20210126/ogranicheniya-1594595516.html

В Хабаровском крае ослабили ограничения по COVID-19

В Хабаровском крае ослабили ограничения по COVID-19

Предприятиям общественного питания в Хабаровском крае разрешили работать до 00.00 часов, как в новогодние каникулы, а студенты в регионе будут возвращаться к... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T11:09

2021-01-26T11:09

2021-01-26T11:09

распространение коронавируса

коронавирус в россии

сбербанк россии

пушкин

хабаровск

хабаровский край

общество

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ХАБАРОВСК, 26 янв — РИА Новости. Предприятиям общественного питания в Хабаровском крае разрешили работать до 00.00 часов, как в новогодние каникулы, а студенты в регионе будут возвращаться к очному образованию, сообщает во вторник краевое министерство здравоохранения.Уточняется, что при этом сохраняются требования к соблюдению масочного режима, дезинфекции и социального дистанцирования.По информации минздрава, в крае от коронавируса уже привито 5345 человек. Через портал госуслуг запись возможна в 30 медицинских организаций по всему региону, до конца недели добавятся еще три поликлиники. Оперативно принято решение организовать вакцинацию от коронавируса в "уголках здоровья", которые открыты в Хабаровске в ТРК "Броско-Молл" и офисе Сбербанка на улице Пушкина. Ранее сообщалось, что в феврале из Хабаровска в первый рейс по селам края отправится автопоезд "Здоровье", в котором также будет предусмотрена возможность вакцинации от коронавируса.По данным министерства здравоохранения региона, ситуация с коронавирусом напряженно-стабильная. Ежедневный прирост сохраняется на уровне около 300 новых случаев в день. Чаще остальных заболевают граждане в возрасте от 50 до 64 лет. Высоким остается уровень заболевания в категории 65 плюс.Продолжается сокращение числа коек, развернутых для лечения больных COVID-19. Сейчас их 2577, из них свободно 42%. Оперштабом принято решение на текущей неделе сократить число "ковидных" коек еще на 333 места. К нормальному режиму работы после санитарно-эпидемиологических мероприятий вернутся детский клинический центр медицинской реабилитации "Амурский" и корпус кожно-венерологического диспансера в Хабаровске.По последним данным, в крае зарегистрировано 42 786 случаев заболевания (плюс 294 за сутки). Количество больных, находящихся на лечении, снизилось и составляет 3644 человека. Из них 41% находится в стационаре, остальные лечатся дома, амбулаторно. В тяжелом состоянии на ИВЛ - 19 человек. Умер 241 житель региона.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210125/vaktsinatsiya-1594519458.html

пушкин

хабаровск

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, сбербанк россии, пушкин, хабаровск, хабаровский край, общество