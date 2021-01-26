В Подмосковье упростили оформление льготного проезда к месту лечения
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Льготникам Подмосковья больше не потребуется предоставлять справку об инвалидности для получения компенсации проезда к месту лечения и обратно, сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Для получения компенсации проезда к месту лечения и обратно больше не требуется предоставлять справку об инвалидности. Теперь этот документ запрашивается посредством межведомственного электронного взаимодействия", - говорится в сообщении.
Также для получения талона на бесплатный проезд заявителю больше не нужно посещать МФЦ и ведомство, отмечается в релизе.
"Достаточно предоставить паспорт при оформлении проездного билета на сайте или в кассах РЖД", – сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар, слова которого приводятся в сообщении.
Он подчеркнул, что таким же образом упрощена услуга по получению бесплатной санаторно-курортной путевки по медпоказаниям.