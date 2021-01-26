https://ria.ru/20210126/oformlenie-1594619816.html

В Подмосковье упростили оформление льготного проезда к месту лечения

В Подмосковье упростили оформление льготного проезда к месту лечения

Льготникам Подмосковья больше не потребуется предоставлять справку об инвалидности для получения компенсации проезда к месту лечения и обратно, сообщили в... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T13:01

2021-01-26T13:01

2021-01-26T13:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Льготникам Подмосковья больше не потребуется предоставлять справку об инвалидности для получения компенсации проезда к месту лечения и обратно, сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.Также для получения талона на бесплатный проезд заявителю больше не нужно посещать МФЦ и ведомство, отмечается в релизе.Он подчеркнул, что таким же образом упрощена услуга по получению бесплатной санаторно-курортной путевки по медпоказаниям.

https://ria.ru/20210126/sanaviatsiya-1594599832.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), общество