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В Подмосковье упростили оформление льготного проезда к месту лечения
В Подмосковье упростили оформление льготного проезда к месту лечения
Льготникам Подмосковья больше не потребуется предоставлять справку об инвалидности для получения компенсации проезда к месту лечения и обратно, сообщили в... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:01
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Льготникам Подмосковья больше не потребуется предоставлять справку об инвалидности для получения компенсации проезда к месту лечения и обратно, сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.Также для получения талона на бесплатный проезд заявителю больше не нужно посещать МФЦ и ведомство, отмечается в релизе.Он подчеркнул, что таким же образом упрощена услуга по получению бесплатной санаторно-курортной путевки по медпоказаниям.
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московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье упростили оформление льготного проезда к месту лечения

13:01 26.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажирские поезда РЖД
Пассажирские поезда РЖД - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Льготникам Подмосковья больше не потребуется предоставлять справку об инвалидности для получения компенсации проезда к месту лечения и обратно, сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Для получения компенсации проезда к месту лечения и обратно больше не требуется предоставлять справку об инвалидности. Теперь этот документ запрашивается посредством межведомственного электронного взаимодействия", - говорится в сообщении.
Также для получения талона на бесплатный проезд заявителю больше не нужно посещать МФЦ и ведомство, отмечается в релизе.
"Достаточно предоставить паспорт при оформлении проездного билета на сайте или в кассах РЖД", – сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар, слова которого приводятся в сообщении.
Он подчеркнул, что таким же образом упрощена услуга по получению бесплатной санаторно-курортной путевки по медпоказаниям.
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