Онлайн-конференция о взаимодействии Минобрнауки и "Деловой России"
3 февраля в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную подписанию соглашения о взаимодействии между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Общероссийской общественной организацией "Деловая Россия".
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Участники:
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей РЕПИК.
Каковы положения соглашения? Предполагается ли расширение возможностей для трудоустройства обучающихся и выпускников образовательных учреждений, поддержка их деловой активности? Как учитываются интересы научного сообщества?
Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 910 429 63 22 или email: pr@deloros.ru (Каролина Рябинкина).
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей РЕПИК.
Каковы положения соглашения? Предполагается ли расширение возможностей для трудоустройства обучающихся и выпускников образовательных учреждений, поддержка их деловой активности? Как учитываются интересы научного сообщества?
Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 910 429 63 22 или email: pr@deloros.ru (Каролина Рябинкина).
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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