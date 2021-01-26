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Онлайн-конференция о взаимодействии Минобрнауки и "Деловой России"
Онлайн-конференция о взаимодействии Минобрнауки и "Деловой России"
3 февраля в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную подписанию соглашения о взаимодействии между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Общероссийской общественной организацией "Деловая Россия".
2021-01-26T12:45
2021-01-26T12:45
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Задать вопросУчастники:- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;- председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей РЕПИК.Каковы положения соглашения? Предполагается ли расширение возможностей для трудоустройства обучающихся и выпускников образовательных учреждений, поддержка их деловой активности? Как учитываются интересы научного сообщества?Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 910 429 63 22 или email: pr@deloros.ru (Каролина Рябинкина).Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о взаимодействии Минобрнауки и "Деловой России"

12:45 26.01.2021
 
Читать ria.ru в
3 февраля в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную подписанию соглашения о взаимодействии между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Общероссийской общественной организацией "Деловая Россия".
Задать вопрос

Участники:
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей РЕПИК.

Каковы положения соглашения? Предполагается ли расширение возможностей для трудоустройства обучающихся и выпускников образовательных учреждений, поддержка их деловой активности? Как учитываются интересы научного сообщества?

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 910 429 63 22 или email: pr@deloros.ru (Каролина Рябинкина).

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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