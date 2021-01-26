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Генсек ООН рассказал о неонацистах эпохи COVID-19
Генсек ООН рассказал о неонацистах эпохи COVID-19
Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая во время службы в память жертв Холокоста в синагоге в Нью-Йорке, рассказал о неонацистах эпохи COVID-19. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T03:35
2021-01-26T03:35
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
нью-йорк (город)
оон
в мире
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ООН, 26 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая во время службы в память жертв Холокоста в синагоге в Нью-Йорке, рассказал о неонацистах эпохи COVID-19.По его словам, сегодня возрождаются случаи отрицания, искажения истории Холокоста.Как указал генсек, пандемия COVID-19 предоставила новые сферы для неонацистской деятельности. "Поскольку люди все больше времени проводят дома и в интернете, сторонники превосходства белых и неонацисты используют платформы социальных сетей для распространения пропаганды и разжигания страха и ненависти", - заявил Гутерреш."Они используют тревогу и социальную нестабильность, вызванные пандемией, для борьбы с меньшинствами на основе религии, расы, этнической принадлежности, национальности, сексуальной ориентации, инвалидности и иммиграционного статуса. Они даже торгуют информацией о том, как заразить меньшинства", - указал генсек, отметив, что таким образом людям предлагается превратиться в биологическое оружие."К сожалению, после десятилетий, проведенных в тени, неонацисты и их идеи сейчас набирают силу. Власти Соединенных Штатов предупредили, что сторонники превосходства белой расы и националистские движения находятся на подъеме по всей стране и во всем мире. Они впервые назвали террористами лидеров тех, кто выступает за превосходство белой расы", - заявил Гутерреш.
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коронавирус covid-19, антониу гутерреш, нью-йорк (город), оон, в мире

Генсек ООН рассказал о неонацистах эпохи COVID-19

03:35 26.01.2021
 
© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© AP Photo / K.M. Chaudary
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ООН, 26 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая во время службы в память жертв Холокоста в синагоге в Нью-Йорке, рассказал о неонацистах эпохи COVID-19.
По его словам, сегодня возрождаются случаи отрицания, искажения истории Холокоста.
"В Европе, Соединенных Штатах и других странах сторонники превосходства белой расы организовываются и вербуют людей…, щеголяя символами… нацистов и их смертоносными устремлениями. Мы совсем недавно видели шокирующие примеры в столице этой страны", - сказал Гутерреш.
Как указал генсек, пандемия COVID-19 предоставила новые сферы для неонацистской деятельности. "Поскольку люди все больше времени проводят дома и в интернете, сторонники превосходства белых и неонацисты используют платформы социальных сетей для распространения пропаганды и разжигания страха и ненависти", - заявил Гутерреш.
"Они используют тревогу и социальную нестабильность, вызванные пандемией, для борьбы с меньшинствами на основе религии, расы, этнической принадлежности, национальности, сексуальной ориентации, инвалидности и иммиграционного статуса. Они даже торгуют информацией о том, как заразить меньшинства", - указал генсек, отметив, что таким образом людям предлагается превратиться в биологическое оружие.
"К сожалению, после десятилетий, проведенных в тени, неонацисты и их идеи сейчас набирают силу. Власти Соединенных Штатов предупредили, что сторонники превосходства белой расы и националистские движения находятся на подъеме по всей стране и во всем мире. Они впервые назвали террористами лидеров тех, кто выступает за превосходство белой расы", - заявил Гутерреш.
Антониу Гутерреш на заседании Генассамблеи ООН. 13 октября 2016 - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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Коронавирус COVID-19Антониу ГутеррешНью-Йорк (город)ООНВ мире
 
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