https://ria.ru/20210126/neonatsisty-1594568526.html

Генсек ООН рассказал о неонацистах эпохи COVID-19

Генсек ООН рассказал о неонацистах эпохи COVID-19

Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая во время службы в память жертв Холокоста в синагоге в Нью-Йорке, рассказал о неонацистах эпохи COVID-19. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T03:35

2021-01-26T03:35

2021-01-26T03:35

коронавирус covid-19

антониу гутерреш

нью-йорк (город)

оон

в мире

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ООН, 26 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая во время службы в память жертв Холокоста в синагоге в Нью-Йорке, рассказал о неонацистах эпохи COVID-19.По его словам, сегодня возрождаются случаи отрицания, искажения истории Холокоста.Как указал генсек, пандемия COVID-19 предоставила новые сферы для неонацистской деятельности. "Поскольку люди все больше времени проводят дома и в интернете, сторонники превосходства белых и неонацисты используют платформы социальных сетей для распространения пропаганды и разжигания страха и ненависти", - заявил Гутерреш."Они используют тревогу и социальную нестабильность, вызванные пандемией, для борьбы с меньшинствами на основе религии, расы, этнической принадлежности, национальности, сексуальной ориентации, инвалидности и иммиграционного статуса. Они даже торгуют информацией о том, как заразить меньшинства", - указал генсек, отметив, что таким образом людям предлагается превратиться в биологическое оружие."К сожалению, после десятилетий, проведенных в тени, неонацисты и их идеи сейчас набирают силу. Власти Соединенных Штатов предупредили, что сторонники превосходства белой расы и националистские движения находятся на подъеме по всей стране и во всем мире. Они впервые назвали террористами лидеров тех, кто выступает за превосходство белой расы", - заявил Гутерреш.

https://ria.ru/20210126/krizis-1594564792.html

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коронавирус covid-19, антониу гутерреш, нью-йорк (город), оон, в мире