https://ria.ru/20210126/neonatsisty-1594568526.html
Генсек ООН рассказал о неонацистах эпохи COVID-19
Генсек ООН рассказал о неонацистах эпохи COVID-19
Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая во время службы в память жертв Холокоста в синагоге в Нью-Йорке, рассказал о неонацистах эпохи COVID-19. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T03:35
2021-01-26T03:35
2021-01-26T03:35
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
нью-йорк (город)
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569147699_0:132:2716:1660_1920x0_80_0_0_ab0982e9205d1bae2c108cfe606400ea.jpg
ООН, 26 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая во время службы в память жертв Холокоста в синагоге в Нью-Йорке, рассказал о неонацистах эпохи COVID-19.По его словам, сегодня возрождаются случаи отрицания, искажения истории Холокоста.Как указал генсек, пандемия COVID-19 предоставила новые сферы для неонацистской деятельности. "Поскольку люди все больше времени проводят дома и в интернете, сторонники превосходства белых и неонацисты используют платформы социальных сетей для распространения пропаганды и разжигания страха и ненависти", - заявил Гутерреш."Они используют тревогу и социальную нестабильность, вызванные пандемией, для борьбы с меньшинствами на основе религии, расы, этнической принадлежности, национальности, сексуальной ориентации, инвалидности и иммиграционного статуса. Они даже торгуют информацией о том, как заразить меньшинства", - указал генсек, отметив, что таким образом людям предлагается превратиться в биологическое оружие."К сожалению, после десятилетий, проведенных в тени, неонацисты и их идеи сейчас набирают силу. Власти Соединенных Штатов предупредили, что сторонники превосходства белой расы и националистские движения находятся на подъеме по всей стране и во всем мире. Они впервые назвали террористами лидеров тех, кто выступает за превосходство белой расы", - заявил Гутерреш.
https://ria.ru/20210126/krizis-1594564792.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569147699_0:0:2716:2037_1920x0_80_0_0_6a28b82af9ed1acc7ebc178458e12a11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, антониу гутерреш, нью-йорк (город), оон, в мире
ООН, 26 янв – РИА Новости.
Генсек ООН
Антониу Гутерреш, выступая во время службы в память жертв Холокоста в синагоге в Нью-Йорке
, рассказал о неонацистах эпохи COVID-19.
По его словам, сегодня возрождаются случаи отрицания, искажения истории Холокоста.
"В Европе, Соединенных Штатах и других странах сторонники превосходства белой расы организовываются и вербуют людей…, щеголяя символами… нацистов и их смертоносными устремлениями. Мы совсем недавно видели шокирующие примеры в столице этой страны", - сказал Гутерреш.
Как указал генсек, пандемия COVID-19 предоставила новые сферы для неонацистской деятельности. "Поскольку люди все больше времени проводят дома и в интернете, сторонники превосходства белых и неонацисты используют платформы социальных сетей для распространения пропаганды и разжигания страха и ненависти", - заявил Гутерреш
.
"Они используют тревогу и социальную нестабильность, вызванные пандемией, для борьбы с меньшинствами на основе религии, расы, этнической принадлежности, национальности, сексуальной ориентации, инвалидности и иммиграционного статуса. Они даже торгуют информацией о том, как заразить меньшинства", - указал генсек, отметив, что таким образом людям предлагается превратиться в биологическое оружие.
"К сожалению, после десятилетий, проведенных в тени, неонацисты и их идеи сейчас набирают силу. Власти Соединенных Штатов предупредили, что сторонники превосходства белой расы и националистские движения находятся на подъеме по всей стране и во всем мире. Они впервые назвали террористами лидеров тех, кто выступает за превосходство белой расы", - заявил Гутерреш.