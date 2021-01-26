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В Красноярске объявили режим "черного неба"
В Красноярске объявили режим "черного неба"
Режим неблагоприятных метеоусловий введен в третий раз за год в столице Красноярского края, сообщается в Telegram-канале регионального главка Роспотребнадзора. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T08:05
2021-01-26T08:05
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярский край
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий введен в третий раз за год в столице Красноярского края, сообщается в Telegram-канале регионального главка Роспотребнадзора.С начала 2021 года режим "черного неба" вводится в Красноярске третий раз. Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю посоветовало жителям уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, снижающим поступление в организм вредных химических веществ, в том числе ограничить в этот период пребывание на улицах.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, красноярск

В Красноярске объявили режим "черного неба"

08:05 26.01.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновВ Красноярском крае расширят сеть пунктов наблюдения за качеством воздуха
В Красноярском крае расширят сеть пунктов наблюдения за качеством воздуха - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий введен в третий раз за год в столице Красноярского края, сообщается в Telegram-канале регионального главка Роспотребнадзора.
"Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю информирует, что по сообщению Среднесибирского УГМС с 13 часов (9.00 мск) 26 января до 19 часов (15.00 мск) 27 января 2021 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", - говорится в сообщении.
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С начала 2021 года режим "черного неба" вводится в Красноярске третий раз. Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю посоветовало жителям уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, снижающим поступление в организм вредных химических веществ, в том числе ограничить в этот период пребывание на улицах.
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Красноярский крайКрасноярск
 
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