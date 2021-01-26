https://ria.ru/20210126/nebo-1594573169.html

В Красноярске объявили режим "черного неба"

В Красноярске объявили режим "черного неба"

Режим неблагоприятных метеоусловий введен в третий раз за год в столице Красноярского края, сообщается в Telegram-канале регионального главка Роспотребнадзора. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T08:05

2021-01-26T08:05

2021-01-26T08:05

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

красноярский край

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий введен в третий раз за год в столице Красноярского края, сообщается в Telegram-канале регионального главка Роспотребнадзора.С начала 2021 года режим "черного неба" вводится в Красноярске третий раз. Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю посоветовало жителям уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, снижающим поступление в организм вредных химических веществ, в том числе ограничить в этот период пребывание на улицах.

https://ria.ru/20201223/ekologiya-1590613083.html

красноярский край

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, красноярск