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В Красноярске объявили режим "черного неба"
В Красноярске объявили режим "черного неба"
Режим неблагоприятных метеоусловий введен в третий раз за год в столице Красноярского края, сообщается в Telegram-канале регионального главка Роспотребнадзора. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T08:05
2021-01-26T08:05
2021-01-26T08:05
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярский край
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий введен в третий раз за год в столице Красноярского края, сообщается в Telegram-канале регионального главка Роспотребнадзора.С начала 2021 года режим "черного неба" вводится в Красноярске третий раз. Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю посоветовало жителям уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, снижающим поступление в организм вредных химических веществ, в том числе ограничить в этот период пребывание на улицах.
https://ria.ru/20201223/ekologiya-1590613083.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, красноярск