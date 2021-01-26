https://ria.ru/20210126/navalnyy-1594709021.html
Главы МИД стран G7 призвали освободить Навального
Главы МИД стран G7 призвали освободить Навального
Страны G7 призвали российские власти освободить блогера Алексея Навального. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T21:56
2021-01-26T21:56
2021-01-26T21:56
g7
европейский суд
сергей лавров
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Страны G7 призвали российские власти освободить блогера Алексея Навального.Задержания протестующих в США 6 января "семерка" проигнорировала, ни одно из государств G7 тогда не призывало освободить задержанных за выражение своего мнения. При этом и в Вашингтоне, и в Москве протестующие вступали в конфликт с правоохранителями, за что и были задержаны."Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также высокий представитель ЕС, едины в осуждении политически мотивированного ареста и задержания Алексея Навального", - говорится в заявлении.Они также заявили, что Европейский суд прав человека не поддержал решения суда, за неисполнение которых был задержан Навальный.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил. Песков назвал ошибочными утверждения, что на незаконные акции вышло много людей: "Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина … и много людей голосовали за поправки в конституцию".Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил его под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава министерства Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Накануне возвращения Навального в Москву власти ФРГ ответили на четыре запроса РФ о правовой помощи, но так и не передали России медицинские заключения по делу оппозиционера. По оценке Генпрокуратуры РФ, Германия отклонила большую часть российских ходатайств, а переданные протоколы допросов оппозиционера и его жены оказались "несодержательны". Ведомство расценило это как "полное неисполнение российских запросов по формальным основаниям".Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
https://ria.ru/20210116/navalnyy-1593257197.html
https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593434268.html
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста
Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел.
2021-01-26T21:56
true
PT1M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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g7, европейский суд, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости.
Страны G7
призвали российские власти освободить блогера Алексея Навального
.
Задержания протестующих в США
6 января "семерка" проигнорировала, ни одно из государств G7 тогда не призывало освободить задержанных за выражение своего мнения. При этом и в Вашингтоне, и в Москве протестующие вступали в конфликт с правоохранителями, за что и были задержаны.
"Мы, министры иностранных дел Канады
, Франции
, Германии
, Италии
, Японии
, Великобритании
, США, а также высокий представитель ЕС, едины в осуждении политически мотивированного ареста и задержания Алексея Навального", - говорится в заявлении.
"Мы также глубоко обеспокоены задержанием тысяч мирных демонстрантов и журналистов и призываем Россию соблюдать свои международные и внутренние обязательства и освободить тех, кто был произвольно задержан за реализацию своего права на мирные собрания 23 января. Насильственное подавление права граждан выражать свое мнение полицейскими силами неприемлемо", - говорится в заявлении.
Они также заявили, что Европейский суд
прав человека не поддержал решения суда, за неисполнение которых был задержан Навальный.
"Призываем российские власти к немедленному и безоговорочному освобождению господина Навального... Мы продолжим внимательно отслеживать, как Россия реагирует на международные призывы немедленно освободить господина Навального и протестующих и журналистов, которые были произвольно задержаны, а также за уголовным расследованием отравления господина Навального", - заявили министры.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил. Песков назвал ошибочными утверждения, что на незаконные акции вышло много людей: "Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина … и много людей голосовали за поправки в конституцию".
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил его под стражу на 30 суток. По данным ФСИН
, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава министерства Сергей Лавров
отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске
после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска
. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.
Накануне возвращения Навального в Москву власти ФРГ ответили на четыре запроса РФ о правовой помощи, но так и не передали России медицинские заключения по делу оппозиционера. По оценке Генпрокуратуры РФ, Германия отклонила большую часть российских ходатайств, а переданные протоколы допросов оппозиционера и его жены оказались "несодержательны". Ведомство расценило это как "полное неисполнение российских запросов по формальным основаниям".
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".