Координатора штаба Навального в Пскове арестовали на пять суток
© РИА Новости / Павел БедняковУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Псковский городской суд признал местного координатора штаба Алексея Навального Алексея Дрожжина виновным в организации незаконного публичного мероприятия и назначил ему административный арест на пять суток, сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
"Псковский городской суд по делу об административном правонарушении признал виновным координатора штаба Навального в городе Пскове 34-летнего Алексея Дрожжина в совершении административного правонарушения и назначил ему административное наказание в виде административного ареста сроком 5 суток", - говорится в сообщении пресс-службы судов региона.
Отмечается, что Дрожжин был привлечен к административной ответственности за организацию с помощью интернета незаконного публичного мероприятия, которое было запланировано к проведению 23 января в Пскове.
Как сообщил во вторник губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Пскове, в несогласованной акции в областном центре в субботу участвовало порядка 250-300 человек, в том числе и несовершеннолетние, которые пришли "просто посмотреть".
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Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
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