Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210126/navalnyy-1594616782.html
Решение в отношении Навального может принять только суд, заявил Песков
Решение в отношении Навального может принять только суд, заявил Песков
Объявить Алексея Навального, как и любого гражданина России, виновным может только суд, это не прерогатива Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:50
2021-01-26T12:50
алексей навальный
дмитрий песков
николай патрушев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592917227_401:0:3224:1588_1920x0_80_0_0_59f9d240e1aedaf9fcfaf181e1bccc0d.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Объявить Алексея Навального, как и любого гражданина России, виновным может только суд, это не прерогатива Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что Навальный неоднократно грубо нарушал законы РФ, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах, и должен нести ответственность по закону."Объявить любого гражданина России виновным может только суд. Мы знаем, что Навальный уже неоднократно объявлялся виновным в преступлениях по российским законам. И дальнейшие любые решения может принимать только суд, это не прерогатива Кремля", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к оценке Патрушева.
https://ria.ru/20210125/navalnyy-1594558414.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592917227_381:0:2840:1844_1920x0_80_0_0_03836557de807dd7a41de9421ea387a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей навальный, дмитрий песков, николай патрушев, общество

Решение в отношении Навального может принять только суд, заявил Песков

12:50 26.01.2021
 
© REUTERS / @NAVALNYАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© REUTERS / @NAVALNY
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Объявить Алексея Навального, как и любого гражданина России, виновным может только суд, это не прерогатива Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что Навальный неоднократно грубо нарушал законы РФ, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах, и должен нести ответственность по закону.
"Объявить любого гражданина России виновным может только суд. Мы знаем, что Навальный уже неоднократно объявлялся виновным в преступлениях по российским законам. И дальнейшие любые решения может принимать только суд, это не прерогатива Кремля", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к оценке Патрушева.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 22:19
Бальбек жестко ответил на слова главы МИД Украины о Навальном
 
Алексей НавальныйДмитрий ПесковНиколай ПатрушевОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ за "враждебное отношение"
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
03:16Постпред в Вене назвал ответственным подход России к продлению СНВ-3
03:15В России хотят создать реестры иностранных работников и их работодателей
Лента новостейМолния