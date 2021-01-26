https://ria.ru/20210126/navalnyy-1594616782.html

Решение в отношении Навального может принять только суд, заявил Песков

Решение в отношении Навального может принять только суд, заявил Песков

Объявить Алексея Навального, как и любого гражданина России, виновным может только суд, это не прерогатива Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T12:50

2021-01-26T12:50

2021-01-26T12:50

алексей навальный

дмитрий песков

николай патрушев

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Объявить Алексея Навального, как и любого гражданина России, виновным может только суд, это не прерогатива Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что Навальный неоднократно грубо нарушал законы РФ, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах, и должен нести ответственность по закону."Объявить любого гражданина России виновным может только суд. Мы знаем, что Навальный уже неоднократно объявлялся виновным в преступлениях по российским законам. И дальнейшие любые решения может принимать только суд, это не прерогатива Кремля", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к оценке Патрушева.

https://ria.ru/20210125/navalnyy-1594558414.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, дмитрий песков, николай патрушев, общество