https://ria.ru/20210126/navalnyy-1594616782.html
Решение в отношении Навального может принять только суд, заявил Песков
Решение в отношении Навального может принять только суд, заявил Песков
Объявить Алексея Навального, как и любого гражданина России, виновным может только суд, это не прерогатива Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:50
2021-01-26T12:50
2021-01-26T12:50
алексей навальный
дмитрий песков
николай патрушев
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Объявить Алексея Навального, как и любого гражданина России, виновным может только суд, это не прерогатива Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что Навальный неоднократно грубо нарушал законы РФ, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах, и должен нести ответственность по закону."Объявить любого гражданина России виновным может только суд. Мы знаем, что Навальный уже неоднократно объявлялся виновным в преступлениях по российским законам. И дальнейшие любые решения может принимать только суд, это не прерогатива Кремля", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к оценке Патрушева.
https://ria.ru/20210125/navalnyy-1594558414.html
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алексей навальный, дмитрий песков, николай патрушев, общество