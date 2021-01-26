Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210126/nasledstvo-1594625054.html
Житель Кубани из-за спора о наследстве отрубил сестре голову
Житель Кубани из-за спора о наследстве отрубил сестре голову
Житель станицы Казанской на Кубани отрубил сестре голову из-за спора о наследстве, возбуждено дело, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:30
2021-01-26T13:30
следственный комитет россии (ск рф)
кавказский район
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1468f6e7c7615a495613e5da6831d30f.jpg
КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Житель станицы Казанской на Кубани отрубил сестре голову из-за спора о наследстве, возбуждено дело, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.По версии следствия, 24 января в гости к подозреваемому в его дом в станице Казанской Кавказского района пришла сестра, с которой они начали выпивать."Со слов фигуранта, на следующее утро во дворе дома между ними произошла ссора из-за наследства, оставшегося после смерти родителей. В ходе конфликта подозреваемый нанес оппонентке несколько ударов топором в область головы и отсек ее. После произошедшего фигурант вернулся в дом, оставив тело потерпевшей на улице. Через непродолжительное время соседи через забор увидели погибшую, о чем сообщили в правоохранительные органы", - сообщает ведомство.Отмечается, что сейчас подозреваемый задержан, и следователь планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу.
https://radiosputnik.ria.ru/20200924/proisshestviya-1577727947.html
кавказский район
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), кавказский район, краснодарский край, происшествия

Житель Кубани из-за спора о наследстве отрубил сестре голову

13:30 26.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Житель станицы Казанской на Кубани отрубил сестре голову из-за спора о наследстве, возбуждено дело, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.
"Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по краю в отношении 46-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве 55-летней сестры", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 24 января в гости к подозреваемому в его дом в станице Казанской Кавказского района пришла сестра, с которой они начали выпивать.
"Со слов фигуранта, на следующее утро во дворе дома между ними произошла ссора из-за наследства, оставшегося после смерти родителей. В ходе конфликта подозреваемый нанес оппонентке несколько ударов топором в область головы и отсек ее. После произошедшего фигурант вернулся в дом, оставив тело потерпевшей на улице. Через непродолжительное время соседи через забор увидели погибшую, о чем сообщили в правоохранительные органы", - сообщает ведомство.
Отмечается, что сейчас подозреваемый задержан, и следователь планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу.
Автомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября 2020, 18:43
Жителя Химок подозревают в том, что он отрезал голову своей матери
 
Следственный комитет России (СК РФ)Кавказский районКраснодарский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55Двух хабаровских депутатов исключили из КПРФ за "враждебное отношение"
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
03:16Постпред в Вене назвал ответственным подход России к продлению СНВ-3
03:15В России хотят создать реестры иностранных работников и их работодателей
Лента новостейМолния