https://ria.ru/20210126/nasledstvo-1594625054.html
Житель Кубани из-за спора о наследстве отрубил сестре голову
Житель Кубани из-за спора о наследстве отрубил сестре голову
Житель станицы Казанской на Кубани отрубил сестре голову из-за спора о наследстве, возбуждено дело, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:30
2021-01-26T13:30
2021-01-26T13:30
следственный комитет россии (ск рф)
кавказский район
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Житель станицы Казанской на Кубани отрубил сестре голову из-за спора о наследстве, возбуждено дело, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.По версии следствия, 24 января в гости к подозреваемому в его дом в станице Казанской Кавказского района пришла сестра, с которой они начали выпивать."Со слов фигуранта, на следующее утро во дворе дома между ними произошла ссора из-за наследства, оставшегося после смерти родителей. В ходе конфликта подозреваемый нанес оппонентке несколько ударов топором в область головы и отсек ее. После произошедшего фигурант вернулся в дом, оставив тело потерпевшей на улице. Через непродолжительное время соседи через забор увидели погибшую, о чем сообщили в правоохранительные органы", - сообщает ведомство.Отмечается, что сейчас подозреваемый задержан, и следователь планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу.
https://radiosputnik.ria.ru/20200924/proisshestviya-1577727947.html
кавказский район
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следственный комитет россии (ск рф), кавказский район, краснодарский край, происшествия