https://ria.ru/20210126/nasledstvo-1594625054.html

Житель Кубани из-за спора о наследстве отрубил сестре голову

Житель Кубани из-за спора о наследстве отрубил сестре голову

Житель станицы Казанской на Кубани отрубил сестре голову из-за спора о наследстве, возбуждено дело, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T13:30

2021-01-26T13:30

2021-01-26T13:30

следственный комитет россии (ск рф)

кавказский район

краснодарский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1468f6e7c7615a495613e5da6831d30f.jpg

КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Житель станицы Казанской на Кубани отрубил сестре голову из-за спора о наследстве, возбуждено дело, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.По версии следствия, 24 января в гости к подозреваемому в его дом в станице Казанской Кавказского района пришла сестра, с которой они начали выпивать."Со слов фигуранта, на следующее утро во дворе дома между ними произошла ссора из-за наследства, оставшегося после смерти родителей. В ходе конфликта подозреваемый нанес оппонентке несколько ударов топором в область головы и отсек ее. После произошедшего фигурант вернулся в дом, оставив тело потерпевшей на улице. Через непродолжительное время соседи через забор увидели погибшую, о чем сообщили в правоохранительные органы", - сообщает ведомство.Отмечается, что сейчас подозреваемый задержан, и следователь планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу.

https://radiosputnik.ria.ru/20200924/proisshestviya-1577727947.html

кавказский район

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), кавказский район, краснодарский край, происшествия