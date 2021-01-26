https://ria.ru/20210126/narusheniya-1594708770.html
Перечислены самые опасные нарушения на дорогах
Перечислены самые опасные нарушения на дорогах
Госавтоинспекция Москвы рассказала порталу Autonews о наиболее распространенных нарушениях, приводящих к серьезным ДТП. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T21:54
2021-01-26T21:54
2021-01-26T21:54
россия
авто
гибдд мвд рф
управление гибдд по г. москве
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дтп
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Госавтоинспекция Москвы рассказала порталу Autonews о наиболее распространенных нарушениях, приводящих к серьезным ДТП.По данным пресс-службы ГИБДД ГУ МВД по Москве, самым опасным можно считать несоблюдение автомобилистами дистанции: это нарушение стало причиной 23 процентов аварий от общего числа ДТП. Также внимание водителей обратили на правила проезда пешеходных переходов, так как пренебрежение ими привело к 14 процентам ДТП.Помимо этого, около 13 процентов аварий с пострадавшими произошло из-за несоответствия скорости автомобиля конкретным условиям.Среди пешеходов, по данным ГИБДД, наиболее распространенными и опасными считаются такие нарушения, как пересечение дороги в неположенном месте, выход на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, а также неожиданный выход из-за других автомобилей или сооружений.По данным ГИБДД, всего в Москве за год произошло более 7,9 тысячи ДТП, в которых погибли или пострадали люди. Тем не менее, основные показатели аварийности снизились примерно на 15 процентов.
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россия, авто, гибдд мвд рф, управление гибдд по г. москве, москва, дтп
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
Госавтоинспекция Москвы
рассказала порталу Autonews
о наиболее распространенных нарушениях, приводящих к серьезным ДТП.
По данным пресс-службы ГИБДД ГУ МВД по Москве, самым опасным можно считать несоблюдение автомобилистами дистанции: это нарушение стало причиной 23 процентов аварий от общего числа ДТП. Также внимание водителей обратили на правила проезда пешеходных переходов, так как пренебрежение ими привело к 14 процентам ДТП.
Помимо этого, около 13 процентов аварий с пострадавшими произошло из-за несоответствия скорости автомобиля конкретным условиям.
Среди пешеходов, по данным ГИБДД, наиболее распространенными и опасными считаются такие нарушения, как пересечение дороги в неположенном месте, выход на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, а также неожиданный выход из-за других автомобилей или сооружений.
По данным ГИБДД, всего в Москве за год произошло более 7,9 тысячи ДТП, в которых погибли или пострадали люди. Тем не менее, основные показатели аварийности снизились примерно на 15 процентов.