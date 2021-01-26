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Стали известны подробности о напавшем на россиян в Стамбуле
Стали известны подробности о напавшем на россиян в Стамбуле
Напавший с ножом на троих россиян в Стамбуле в своих первых показаниях заявил, что принял их за "посланников дьявола", сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T10:43
2021-01-26T10:43
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АНКАРА, 26 янв – РИА Новости, Алёна Палажченко. Напавший с ножом на троих россиян в Стамбуле в своих первых показаниях заявил, что принял их за "посланников дьявола", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, указав, что мужчина страдает психическим расстройством.Ранее источник сообщил РИА Новости, что накануне вечером сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. напал с ножом на трех граждан России – мужчину и двух женщин, - которые получили ранения. Как сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле, они были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести."Напавший на россиян дал показания, согласно которым ему показалось, что эти люди - посланники дьявола. Он страдает психическим расстройством. По его словам, он не просил у россиян денег и напал на них не из-за этого", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на счету задержанного 26 ранее совершенных преступлений, среди которых преднамеренное ранение, причинение вреда имуществу, незаконное хранение оружия, кражи, и другие."После совершения преступления он где-то скрывался, а затем пришел к мечети в поисках еды, где и был задержан", - сказал источник.
https://ria.ru/20210125/napadenie-1594516549.html
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россия, стамбул, в мире

Стали известны подробности о напавшем на россиян в Стамбуле

10:43 26.01.2021
 
© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники полиции Турции
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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АНКАРА, 26 янв – РИА Новости, Алёна Палажченко. Напавший с ножом на троих россиян в Стамбуле в своих первых показаниях заявил, что принял их за "посланников дьявола", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, указав, что мужчина страдает психическим расстройством.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что накануне вечером сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. напал с ножом на трех граждан России – мужчину и двух женщин, - которые получили ранения. Как сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле, они были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.
Нападение на россиян в Стамбуле зафиксировали камеры наблюдения - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 17:22
Опубликовано видео вооруженного нападения на россиян в Стамбуле
"Напавший на россиян дал показания, согласно которым ему показалось, что эти люди - посланники дьявола. Он страдает психическим расстройством. По его словам, он не просил у россиян денег и напал на них не из-за этого", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на счету задержанного 26 ранее совершенных преступлений, среди которых преднамеренное ранение, причинение вреда имуществу, незаконное хранение оружия, кражи, и другие.
"После совершения преступления он где-то скрывался, а затем пришел к мечети в поисках еды, где и был задержан", - сказал источник.
Полиция патрулирует улицы Стамбула, Турция - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 19:12
Случаи нападений на российских граждан за рубежом в 2019-2021 годах
 
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