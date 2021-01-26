https://ria.ru/20210126/napadenie-1594590267.html

Стали известны подробности о напавшем на россиян в Стамбуле

Стали известны подробности о напавшем на россиян в Стамбуле

Напавший с ножом на троих россиян в Стамбуле в своих первых показаниях заявил, что принял их за "посланников дьявола", сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T10:43

2021-01-26T10:43

2021-01-26T10:43

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АНКАРА, 26 янв – РИА Новости, Алёна Палажченко. Напавший с ножом на троих россиян в Стамбуле в своих первых показаниях заявил, что принял их за "посланников дьявола", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, указав, что мужчина страдает психическим расстройством.Ранее источник сообщил РИА Новости, что накануне вечером сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. напал с ножом на трех граждан России – мужчину и двух женщин, - которые получили ранения. Как сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле, они были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести."Напавший на россиян дал показания, согласно которым ему показалось, что эти люди - посланники дьявола. Он страдает психическим расстройством. По его словам, он не просил у россиян денег и напал на них не из-за этого", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на счету задержанного 26 ранее совершенных преступлений, среди которых преднамеренное ранение, причинение вреда имуществу, незаконное хранение оружия, кражи, и другие."После совершения преступления он где-то скрывался, а затем пришел к мечети в поисках еды, где и был задержан", - сказал источник.

https://ria.ru/20210125/napadenie-1594516549.html

https://ria.ru/20210125/napadeniya-1594531582.html

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