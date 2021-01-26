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Источник заявил о тяжелом состоянии одной из раненных в Турции россиянок
Источник заявил о тяжелом состоянии одной из раненных в Турции россиянок
Одна из раненных в Стамбуле россиянок находится в тяжелом состоянии после нападения вооруженного ножом мужчины, но есть тенденция к улучшению, сообщил РИА... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T10:29
2021-01-26T10:29
2021-01-26T10:37
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АНКАРА, 26 янв – РИА Новости, Алёна Палажченко. Одна из раненных в Стамбуле россиянок находится в тяжелом состоянии после нападения вооруженного ножом мужчины, но есть тенденция к улучшению, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее источник сообщил РИА Новости, что в воскресенье вечером сборщик мусора Хасан Хюсейн Й., страдающий психическим расстройством, напал с ножом на трех граждан России – мужчину и двух женщин, - которые получили ранения. Он задержан. Как сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле, они были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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турция, стамбул, в мире