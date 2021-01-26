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https://ria.ru/20210126/nachalova-1594600332.html
"Он ничтожество": Долина резко высказалась о первом муже Началовой
"Он ничтожество": Долина резко высказалась о первом муже Началовой
Певица Лариса Долина в эфире передачи "Док-ток" на Первом канале резко высказалась о браке Юлии Началовой с первым мужем — музыкантом Дмитрием Ланским (они были РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:40
2021-01-26T14:44
здоровье
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лариса долина
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Певица Лариса Долина в эфире передачи "Док-ток" на Первом канале резко высказалась о браке Юлии Началовой с первым мужем — музыкантом Дмитрием Ланским (они были женаты в период с 2001-го по 2004 год).По словам певицы, подруги Началовой, тот был часто недоволен внешностью супруги и даже называл ее "жирной". Юлия сильно переживала из-за этого, но не расставалась с музыкантом – сильно его любила. Однако последней каплей стала измена Дмитрия Ланского (он свое предательство отрицает). По воспоминаниям Ларисы Долиной, это событие настолько потрясло Началову, что "она повзрослела лет на 20".Расставание подорвало здоровье певицы: она стала одержима похудением и в результате довела себя практически до анорексии.Лариса Долина добавила, что разговаривать с Ланским даже не пыталась и не собирается этого делать. Она с самого начала не одобряла этот брак.
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здоровье, первый канал (телеканал), знаменитости, звезды, лариса долина, юлия началова

"Он ничтожество": Долина резко высказалась о первом муже Началовой

12:40 26.01.2021 (обновлено: 14:44 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПевица Юлия Началова
Певица Юлия Началова - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Певица Лариса Долина в эфире передачи "Док-ток" на Первом канале резко высказалась о браке Юлии Началовой с первым мужем — музыкантом Дмитрием Ланским (они были женаты в период с 2001-го по 2004 год).
По словам певицы, подруги Началовой, тот был часто недоволен внешностью супруги и даже называл ее "жирной". Юлия сильно переживала из-за этого, но не расставалась с музыкантом – сильно его любила.
Однако последней каплей стала измена Дмитрия Ланского (он свое предательство отрицает). По воспоминаниям Ларисы Долиной, это событие настолько потрясло Началову, что "она повзрослела лет на 20".
Расставание подорвало здоровье певицы: она стала одержима похудением и в результате довела себя практически до анорексии.

"Мы все знали про проблемы Юли со здоровьем: и про анорексию, и про подагру. Умоляли ее лечиться, но она была такая самоуверенная, говорила, что ничего страшного не случится", — вспоминает певица и крестная мама Веры —единственной дочери Началовой.

Лариса Долина добавила, что разговаривать с Ланским даже не пыталась и не собирается этого делать. Она с самого начала не одобряла этот брак.

"Он ничтожество, извините за выражение", — заявила звезда.

Эстрадная певица Юлия Началова - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 11:34Шоубиз
Опубликованы записи голосовых сообщений Юлии Началовой из больницы
 
ШоубизЗдоровьеПервый канал (телеканал)ЗнаменитостизвездыЛариса ДолинаЮлия Началова
 
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