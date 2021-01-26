https://ria.ru/20210126/moskva-1594607331.html

Промышленники Москвы в 2020 году получили льготные займы на 1 млрд рублей

Промышленники Москвы в 2020 году получили льготные займы на 1 млрд рублей

промышленные предприятия Москвы в 2020 году получили от города льготные займы на общую сумму 1 миллиард рублей, что почти на четверть превышает показатель 2019... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T12:11

2021-01-26T12:11

2021-01-26T12:11

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. промышленные предприятия Москвы в 2020 году получили от города льготные займы на общую сумму 1 миллиард рублей, что почти на четверть превышает показатель 2019 года, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Город предлагает предприятиям займы на выгодных условиях, что позволяет не только поддерживать текущую работу, но и выходить на новые рынки, модернизировать производство, покупать новое оборудование, необходимые материалы и сырье. Мы постоянно дорабатываем и совершенствуем этот механизм поддержки. Его востребованность растет: в 2020 году предприятия получили девять займов на сумму 1 миллиард рублей, в 2019 – на 752,8 миллиарда рублей. С 2017 года общая сумма займов для промпредприятий превысила 2 миллиарда рублей", - сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.В сообщении уточняется, что решение о выдаче льготных займов принимает подведомственный ДИПП Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Фонд выдает займы в сумме от 10 до 300 миллионов рублей по льготной ставке. Сумма займа, сроки его предоставления и процентная ставка варьируются в зависимости от продукта, в рамках которого он предоставлен. По данным Фонда, каждая четвертая компания, обратившаяся за получением льготного займа, делает это повторно.На получение льготного займа могут рассчитывать предприятия, соответствующие перечню требований, предъявляемых к ним Фондом, а также имеющие специальные статусы, например, промышленного комплекса Москвы.

https://ria.ru/20210126/investportal-1594594059.html

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