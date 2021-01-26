https://ria.ru/20210126/moskva-1594606819.html

В СИЗО Москвы вернули краткосрочные свидания

В СИЗО Москвы вернули краткосрочные свидания

Краткосрочные свидания с родственниками по предварительной электронной записи вернули обитателям следственных изоляторов Москвы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T12:09

2021-01-26T12:09

2021-01-26T12:09

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

общество

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Краткосрочные свидания с родственниками по предварительной электронной записи вернули обитателям следственных изоляторов Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления ФСИН.УФСИН напоминает, что в изоляторах с 18 января и до особого указания действуют режимно-ограничительные мероприятия: прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных проходит только в СИЗО-7, а арестованных, следующих транзитом через Москву, – в СИЗО-12. Прием передач идет в порядке очередности - согласно электронной записи - с соблюдением временного интервала не менее 30 минут. Вещевые передачи для вновь принятых в учреждение принимаются вне очереди.По-прежнему ограничен вход на территорию учреждений представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти регионов РФ, общественных наблюдательных комиссий и других лиц. Они смогут посещать подозреваемых, обвиняемых и осужденных в помещениях следственных кабинетов при наличии средств индивидуальной защиты - как и следователи, дознаватели и адвокаты.

https://ria.ru/20210118/fsin-1593571233.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, общество