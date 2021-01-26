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В СИЗО Москвы вернули краткосрочные свидания
В СИЗО Москвы вернули краткосрочные свидания
Краткосрочные свидания с родственниками по предварительной электронной записи вернули обитателям следственных изоляторов Москвы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:09
2021-01-26T12:09
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
общество
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Краткосрочные свидания с родственниками по предварительной электронной записи вернули обитателям следственных изоляторов Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления ФСИН.УФСИН напоминает, что в изоляторах с 18 января и до особого указания действуют режимно-ограничительные мероприятия: прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных проходит только в СИЗО-7, а арестованных, следующих транзитом через Москву, – в СИЗО-12. Прием передач идет в порядке очередности - согласно электронной записи - с соблюдением временного интервала не менее 30 минут. Вещевые передачи для вновь принятых в учреждение принимаются вне очереди.По-прежнему ограничен вход на территорию учреждений представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти регионов РФ, общественных наблюдательных комиссий и других лиц. Они смогут посещать подозреваемых, обвиняемых и осужденных в помещениях следственных кабинетов при наличии средств индивидуальной защиты - как и следователи, дознаватели и адвокаты.
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, общество

В СИЗО Москвы вернули краткосрочные свидания

12:09 26.01.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновИсправительная колония общего режима
Исправительная колония общего режима - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Краткосрочные свидания с родственниками по предварительной электронной записи вернули обитателям следственных изоляторов Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления ФСИН.
"С 25 января в учреждениях разрешаются краткосрочные свидания с родственниками и иными лицами, которые проводятся через стекло с соблюдением требований индивидуальной защиты. Порядок очереди определяется предварительной электронной записью. Вместе с тем, по-прежнему приостановлено предоставление длительных свиданий родственникам и иным лицам с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными", - говорится в сообщении.
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УФСИН напоминает, что в изоляторах с 18 января и до особого указания действуют режимно-ограничительные мероприятия: прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных проходит только в СИЗО-7, а арестованных, следующих транзитом через Москву, – в СИЗО-12. Прием передач идет в порядке очередности - согласно электронной записи - с соблюдением временного интервала не менее 30 минут. Вещевые передачи для вновь принятых в учреждение принимаются вне очереди.
По-прежнему ограничен вход на территорию учреждений представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти регионов РФ, общественных наблюдательных комиссий и других лиц. Они смогут посещать подозреваемых, обвиняемых и осужденных в помещениях следственных кабинетов при наличии средств индивидуальной защиты - как и следователи, дознаватели и адвокаты.
"Такие меры продиктованы необходимостью защиты подозреваемых, обвиняемых и осужденных от проникновения инфекции в СИЗО", - поясняют в УФСИН.
 
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваОбщество
 
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