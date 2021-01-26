https://ria.ru/20210126/moshenniki-1594593528.html

Работодателей предупредили о новой схеме мошенничества

Работодателей предупредили о новой схеме мошенничества

Роструд заявил, что инспекторы труда не оказывают платных услуг, такие предложения от имени ведомства являются мошенничеством. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T10:58

2021-01-26T10:58

2021-01-26T10:58

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Роструд заявил, что инспекторы труда не оказывают платных услуг, такие предложения от имени ведомства являются мошенничеством.В ведомстве также обратили внимание на то, что домен rostrud.online и поступающие с него сообщения не имеют отношения к деятельности Роструда. Ведомство использует в своей работе почтовые сервисы домена rostrud.ru и rostrud.gov.ru.Информацию о применении трудового законодательства работодатели могут получить бесплатно на официальном информационном ресурсе службы "Онлайнинспекция.рф", напомнили в Роструде. За консультацией также можно обратиться в инспекцию труда в своем регионе."Роструд призывает работодателей быть бдительными и сообщать о случаях мошенничества в правоохранительные органы", - добавляется в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/moshennik-1594204160.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество