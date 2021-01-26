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Работодателей предупредили о новой схеме мошенничества
Работодателей предупредили о новой схеме мошенничества
Роструд заявил, что инспекторы труда не оказывают платных услуг, такие предложения от имени ведомства являются мошенничеством. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T10:58
2021-01-26T10:58
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Роструд заявил, что инспекторы труда не оказывают платных услуг, такие предложения от имени ведомства являются мошенничеством.В ведомстве также обратили внимание на то, что домен rostrud.online и поступающие с него сообщения не имеют отношения к деятельности Роструда. Ведомство использует в своей работе почтовые сервисы домена rostrud.ru и rostrud.gov.ru.Информацию о применении трудового законодательства работодатели могут получить бесплатно на официальном информационном ресурсе службы "Онлайнинспекция.рф", напомнили в Роструде. За консультацией также можно обратиться в инспекцию труда в своем регионе."Роструд призывает работодателей быть бдительными и сообщать о случаях мошенничества в правоохранительные органы", - добавляется в сообщении.
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федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество

Работодателей предупредили о новой схеме мошенничества

10:58 26.01.2021
 
© Depositphotos / stokketeДевушка смотрит документы
Девушка смотрит документы - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Depositphotos / stokkete
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Роструд заявил, что инспекторы труда не оказывают платных услуг, такие предложения от имени ведомства являются мошенничеством.

"В связи с участившимися случаями платных предложений от имени государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации напоминаем, что Роструд и государственные инспекции труда не оказывают никаких платных услуг. Обращаем внимание, что такие предложения от имени Роструда являются мошенничеством", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ведомстве также обратили внимание на то, что домен rostrud.online и поступающие с него сообщения не имеют отношения к деятельности Роструда. Ведомство использует в своей работе почтовые сервисы домена rostrud.ru и rostrud.gov.ru.
Информацию о применении трудового законодательства работодатели могут получить бесплатно на официальном информационном ресурсе службы "Онлайнинспекция.рф", напомнили в Роструде. За консультацией также можно обратиться в инспекцию труда в своем регионе.
"Роструд призывает работодателей быть бдительными и сообщать о случаях мошенничества в правоохранительные органы", - добавляется в сообщении.
Разговор по телефону - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 18:09Сказано в эфире
Бывший сотрудник МВД объяснил, что отвечать телефонным мошенникам
 
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)Общество
 
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