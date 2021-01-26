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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210126/mishustin-1594616654.html
Мишустин оценил темпы вакцинации от COVID-19 в России
Мишустин оценил темпы вакцинации от COVID-19 в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что не во всех российских регионах вакцинация от коронавируса идет, как было запланировано ранее, и надо... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:50
2021-01-26T13:11
общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что не во всех российских регионах вакцинация от коронавируса идет, как было запланировано ранее, и надо постепенно наращивать производство вакцин.Мишустин добавил, что в следующем месяце Россия перейдет к более масштабному производству "ЭпиВакКороны", а затем в гражданский оборот поступит вакцина института Чумакова. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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общество, коронавирус в россии, михаил мишустин

Мишустин оценил темпы вакцинации от COVID-19 в России

12:50 26.01.2021 (обновлено: 13:11 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что не во всех российских регионах вакцинация от коронавируса идет, как было запланировано ранее, и надо постепенно наращивать производство вакцин.
"В каждом субъекте РФ темпы (вакцинации), конечно же, разные. Где –то все идет как запланировано, а где-то образуются очереди. Это зависит и от числа желающих, от загруженности местной системы здравоохранения. И конечно, от количества поставленных вакцин. Необходимо постепенно наращивать их производство, чтобы бесперебойно доставлять препараты в больницы, поликлиники. Важно так наладить процесс, чтобы людям было удобно и не приходилось долго ждать", - сказал он.
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Мишустин добавил, что в следующем месяце Россия перейдет к более масштабному производству "ЭпиВакКороны", а затем в гражданский оборот поступит вакцина института Чумакова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус в РоссииМихаил Мишустин
 
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