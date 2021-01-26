Мишустин оценил темпы вакцинации от COVID-19 в России
12:50 26.01.2021 (обновлено: 13:11 26.01.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что не во всех российских регионах вакцинация от коронавируса идет, как было запланировано ранее, и надо постепенно наращивать производство вакцин.
"В каждом субъекте РФ темпы (вакцинации), конечно же, разные. Где –то все идет как запланировано, а где-то образуются очереди. Это зависит и от числа желающих, от загруженности местной системы здравоохранения. И конечно, от количества поставленных вакцин. Необходимо постепенно наращивать их производство, чтобы бесперебойно доставлять препараты в больницы, поликлиники. Важно так наладить процесс, чтобы людям было удобно и не приходилось долго ждать", - сказал он.
Мишустин добавил, что в следующем месяце Россия перейдет к более масштабному производству "ЭпиВакКороны", а затем в гражданский оборот поступит вакцина института Чумакова.
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