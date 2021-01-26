https://ria.ru/20210126/mishustin-1594616654.html

Мишустин оценил темпы вакцинации от COVID-19 в России

Мишустин оценил темпы вакцинации от COVID-19 в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что не во всех российских регионах вакцинация от коронавируса идет, как было запланировано ранее, и надо... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T12:50

2021-01-26T12:50

2021-01-26T13:11

общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что не во всех российских регионах вакцинация от коронавируса идет, как было запланировано ранее, и надо постепенно наращивать производство вакцин.Мишустин добавил, что в следующем месяце Россия перейдет к более масштабному производству "ЭпиВакКороны", а затем в гражданский оборот поступит вакцина института Чумакова. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210126/vaktsina-1594573639.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус в россии, михаил мишустин