https://ria.ru/20210126/mishustin-1594572507.html
Михаил Мишустин проводит заседание координационного совета по COVID
Михаил Мишустин проводит заседание координационного совета по COVID
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание координационного совета по коронавирусу. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:44
2021-01-26T12:44
2021-01-26T12:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
воз
университет джонса хопкинса
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Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание координационного совета по коронавирусу.В России с весны выявили 3 738 690 заразившихся коронавирусом, из них свыше 69,9 тысячи скончались, 3,15 миллиона вылечились.По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели 97,4 миллиона. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число вплотную приблизилось к отметке в 100 миллионов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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РИА Новости
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LIVE: Мишустин проводит заседание совета по коронавирусу
LIVE: Мишустин проводит заседание совета по коронавирусу
2021-01-26T12:44
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PT14M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, воз, университет джонса хопкинса