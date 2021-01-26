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Онлайн-конференция современных методах лечения онкозаболеваний
Онлайн-конференция современных методах лечения онкозаболеваний
5 февраля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в ходе которой заместитель директора ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина" Тигран ГЕВОРКЯН расскажет о современных методах диагностики, профилактики и лечения онкологических заболеваний.
2021-01-26T16:11
2021-01-26T16:19
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Задать вопросВ течение трех дней акции волонтеры-медики проинформируют россиян о причинах развития онкологических заболеваний, мерах по их предупреждению, своевременной диагностике и основах лечения онкозаболеваний. Всю акцию будет сопровождать информационная кампания в социальных сетях: посты, интерактивы и викторины.В регионах в рамках акции планируется проведение онлайн-лекториев по темам: рак кожи, рак молочной железы, рак легкого. Акция проходит в рамках национального проекта "Здравоохранение" при поддержке АНО "Национальные приоритеты", НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России и Министерства здравоохранения Российской Федерации.Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. При поддержке Министерства здравоохранения РФ в России открыты 85 региональных отделений ВОД "Волонтеры-медики", объединяющих более 76 тысяч человек. Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около 4 миллионов россиян.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция современных методах лечения онкозаболеваний

16:11 26.01.2021 (обновлено: 16:19 26.01.2021)
 
Читать ria.ru в
5 февраля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в ходе которой заместитель директора ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина" Тигран ГЕВОРКЯН расскажет о современных методах диагностики, профилактики и лечения онкологических заболеваний.
Задать вопрос

В течение трех дней акции волонтеры-медики проинформируют россиян о причинах развития онкологических заболеваний, мерах по их предупреждению, своевременной диагностике и основах лечения онкозаболеваний. Всю акцию будет сопровождать информационная кампания в социальных сетях: посты, интерактивы и викторины.

В регионах в рамках акции планируется проведение онлайн-лекториев по темам: рак кожи, рак молочной железы, рак легкого.
Акция проходит в рамках национального проекта "Здравоохранение" при поддержке АНО "Национальные приоритеты", НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России и Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. При поддержке Министерства здравоохранения РФ в России открыты 85 региональных отделений ВОД "Волонтеры-медики", объединяющих более 76 тысяч человек. Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около 4 миллионов россиян.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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