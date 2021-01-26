https://ria.ru/20210126/meditsina-1594637600.html

Онлайн-конференция о роли диспансеризации в выявлении онкозаболеваний

Онлайн-конференция о роли диспансеризации в выявлении онкозаболеваний

4 февраля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Всероссийская акция "ОнкоПатруль": роль диспансеризации в выявлении онкологических заболеваний".

2021-01-26T14:38

2021-01-26T14:38

2021-01-26T16:26

анонсы

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Задать вопросОнлайн-конференция, в ходе которой главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь ДРОЗДОВА расскажет о диспансеризации, как об одном из главных способов избежать развития онкологических заболеваний.В течение трех дней акции волонтеры-медики проинформируют россиян о причинах развития онкологических заболеваний, мерах по их предупреждению, своевременной диагностике и основах лечения онкозаболеваний. Всю акцию будет сопровождать информационная кампания в социальных сетях: посты, интерактивы и викторины.В регионах в рамках акции планируется проведение онлайн-лекториев по темам: рак кожи, рак молочной железы, рак легкого. Акция проходит в рамках национального проекта "Здравоохранение" при поддержке АНО "Национальные приоритеты", НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России и Министерства здравоохранения Российской Федерации.Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. При поддержке Министерства здравоохранения РФ в России открыты 85 региональных отделений ВОД "Волонтеры-медики", объединяющих более 76 тысяч человек. Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около 4 миллионов россиян.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы