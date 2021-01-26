https://ria.ru/20210126/meditatsiya-1594595176.html

Глава РФПИ посоветовал медитацию как ответ на глобальные вызовы

Глава РФПИ посоветовал медитацию как ответ на глобальные вызовы

Медитация может стать одним из способов реагировать на глобальные вызовы, с которыми сталкивается мир в настоящий момент, заявил глава Российского фонда прямых... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T11:08

2021-01-26T11:08

2021-01-26T11:59

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

всемирный экономический форум в давосе

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

в мире

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Медитация может стать одним из способов реагировать на глобальные вызовы, с которыми сталкивается мир в настоящий момент, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, который проходит в онлайн-формате.Он подчеркнул, что мир в настоящий момент столкнулся с разобщенностью и политической ангажированностью - это препятствия на пути к глобальной устойчивости, которые необходимо преодолеть с помощью международного сотрудничества.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, всемирный экономический форум в давосе, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире