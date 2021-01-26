https://ria.ru/20210126/meditatsiya-1594595176.html
Глава РФПИ посоветовал медитацию как ответ на глобальные вызовы
Глава РФПИ посоветовал медитацию как ответ на глобальные вызовы
Медитация может стать одним из способов реагировать на глобальные вызовы, с которыми сталкивается мир в настоящий момент, заявил глава Российского фонда прямых... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T11:08
2021-01-26T11:08
2021-01-26T11:59
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
всемирный экономический форум в давосе
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Медитация может стать одним из способов реагировать на глобальные вызовы, с которыми сталкивается мир в настоящий момент, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, который проходит в онлайн-формате.Он подчеркнул, что мир в настоящий момент столкнулся с разобщенностью и политической ангажированностью - это препятствия на пути к глобальной устойчивости, которые необходимо преодолеть с помощью международного сотрудничества.
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, всемирный экономический форум в давосе, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире