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Глава РФПИ посоветовал медитацию как ответ на глобальные вызовы
Глава РФПИ посоветовал медитацию как ответ на глобальные вызовы
Медитация может стать одним из способов реагировать на глобальные вызовы, с которыми сталкивается мир в настоящий момент, заявил глава Российского фонда прямых... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T11:08
2021-01-26T11:59
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
всемирный экономический форум в давосе
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Медитация может стать одним из способов реагировать на глобальные вызовы, с которыми сталкивается мир в настоящий момент, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, который проходит в онлайн-формате.Он подчеркнул, что мир в настоящий момент столкнулся с разобщенностью и политической ангажированностью - это препятствия на пути к глобальной устойчивости, которые необходимо преодолеть с помощью международного сотрудничества.
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, всемирный экономический форум в давосе, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире

Глава РФПИ посоветовал медитацию как ответ на глобальные вызовы

11:08 26.01.2021 (обновлено: 11:59 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-201
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-201 - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Медитация может стать одним из способов реагировать на глобальные вызовы, с которыми сталкивается мир в настоящий момент, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, который проходит в онлайн-формате.
Он подчеркнул, что мир в настоящий момент столкнулся с разобщенностью и политической ангажированностью - это препятствия на пути к глобальной устойчивости, которые необходимо преодолеть с помощью международного сотрудничества.
"Я думаю, если мы все будем медитировать, если мы все немного успокоимся, если мы все сосредоточимся на том, что мы люди, нам необходимо работать вместе - это поможет нам преодолеть препятствия на пути к (глобальной) устойчивости, с которыми мы столкнулись", - считает Дмитриев.
 
Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 годуВсемирный экономический форум в ДавосеКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
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