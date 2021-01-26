https://ria.ru/20210126/maski-1594703381.html

Со склада в Германии украли десять контейнеров с масками

Со склада в Германии украли десять контейнеров с масками

Десять контейнеров с масками на сумму 40 тысяч евро украли со склада в пригороде немецкого Гютерсло, сообщила местная полиция во вторник. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T20:49

2021-01-26T20:49

2021-01-26T20:49

коронавирус covid-19

германия

в мире

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Десять контейнеров с масками на сумму 40 тысяч евро украли со склада в пригороде немецкого Гютерсло, сообщила местная полиция во вторник.По данным полиции, в ночь на понедельник злоумышленники проникли на склад, где кроме прочего хранились защитные маски типа FFP2. В результате им удалось выкрасть 10 контейнеров с масками. Как сообщают местные СМИ, полиция оценивает ущерб в 40 тысяч евро.В Германии в январе сделали обязательным ношение в магазинах и общественном транспорте масок типа FFP2, FFP3 и КN95/N95. Самодельные маски носить запрещается, так как они недостаточно качественно защищают от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210121/koronavirus-1593992057.html

германия

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2021

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коронавирус covid-19, германия, в мире