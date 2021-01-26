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Со склада в Германии украли десять контейнеров с масками
Со склада в Германии украли десять контейнеров с масками
Десять контейнеров с масками на сумму 40 тысяч евро украли со склада в пригороде немецкого Гютерсло, сообщила местная полиция во вторник. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T20:49
2021-01-26T20:49
коронавирус covid-19
германия
в мире
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Десять контейнеров с масками на сумму 40 тысяч евро украли со склада в пригороде немецкого Гютерсло, сообщила местная полиция во вторник.По данным полиции, в ночь на понедельник злоумышленники проникли на склад, где кроме прочего хранились защитные маски типа FFP2. В результате им удалось выкрасть 10 контейнеров с масками. Как сообщают местные СМИ, полиция оценивает ущерб в 40 тысяч евро.В Германии в январе сделали обязательным ношение в магазинах и общественном транспорте масок типа FFP2, FFP3 и КN95/N95. Самодельные маски носить запрещается, так как они недостаточно качественно защищают от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, германия, в мире

Со склада в Германии украли десять контейнеров с масками

20:49 26.01.2021
 
© РИА Новости / Захари Шойрер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине
Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Захари Шойрер
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Десять контейнеров с масками на сумму 40 тысяч евро украли со склада в пригороде немецкого Гютерсло, сообщила местная полиция во вторник.
По данным полиции, в ночь на понедельник злоумышленники проникли на склад, где кроме прочего хранились защитные маски типа FFP2. В результате им удалось выкрасть 10 контейнеров с масками. Как сообщают местные СМИ, полиция оценивает ущерб в 40 тысяч евро.
В Германии в январе сделали обязательным ношение в магазинах и общественном транспорте масок типа FFP2, FFP3 и КN95/N95. Самодельные маски носить запрещается, так как они недостаточно качественно защищают от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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