Онлайн-лекция о влиянии работ Мари Кюри на развитие ядерной медицины
28 января в 16.00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет лекцию на тему: "Клинический случай. Спасти Мари Кюри".
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Участники:
- главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России Андрей КАПРИН;
- доктор химических наук, профессор кафедры ЮНЕСКО "Зеленая химия для устойчивого развития" Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева Дмитрий МУСТАФИН;
- декан химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, член-корреспондент РАН Степан КАЛМЫКОВ.
Модератор: главный редактор телеканала "Доктор" Эвелина ЗАКАМСКАЯ.
В ходе мероприятия будет показана премьерная серия фильма "Мари Кюри: сгоревшая заживо" из цикла документальных программ "Клинический случай" - телепроекта, посвящённого истории великих людей и медицине на телеканале "Доктор".
110 лет назад Мари Склодовская-Кюри получила нобелевскую премию по химии за открытие нового элемента - радий. Мари Кюри стала первой женщиной – нобелевским лауреатом и единственной женщиной-ученым, удостоенной этой премии дважды. Она - автор понятия радиоактивности и первая в истории жертва радиационной апластической анемии. Как повлияла семейная жизнь Мари на ее великие открытия? Почему к ее вещам нельзя прикасаться ближайшие полторы тысячи лет? Что такое Кюритерапия? С чего начиналась и как сегодня развивается ядерная медицина? Что кроме смертельной болезни - острой злокачественной анемии - получила за свои открытия Мари Кюри? И как современные врачи могли бы помочь великой женщине-ученому?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России Андрей КАПРИН;
- доктор химических наук, профессор кафедры ЮНЕСКО "Зеленая химия для устойчивого развития" Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева Дмитрий МУСТАФИН;
- декан химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, член-корреспондент РАН Степан КАЛМЫКОВ.
Модератор: главный редактор телеканала "Доктор" Эвелина ЗАКАМСКАЯ.
В ходе мероприятия будет показана премьерная серия фильма "Мари Кюри: сгоревшая заживо" из цикла документальных программ "Клинический случай" - телепроекта, посвящённого истории великих людей и медицине на телеканале "Доктор".
110 лет назад Мари Склодовская-Кюри получила нобелевскую премию по химии за открытие нового элемента - радий. Мари Кюри стала первой женщиной – нобелевским лауреатом и единственной женщиной-ученым, удостоенной этой премии дважды. Она - автор понятия радиоактивности и первая в истории жертва радиационной апластической анемии. Как повлияла семейная жизнь Мари на ее великие открытия? Почему к ее вещам нельзя прикасаться ближайшие полторы тысячи лет? Что такое Кюритерапия? С чего начиналась и как сегодня развивается ядерная медицина? Что кроме смертельной болезни - острой злокачественной анемии - получила за свои открытия Мари Кюри? И как современные врачи могли бы помочь великой женщине-ученому?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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