https://ria.ru/20210126/litsenzirovanie-1594670147.html

Комитет Совфеда поддержал идею о лицензировании частных соцучреждений

Комитет Совфеда поддержал идею о лицензировании частных соцучреждений

Комитет Совфеда по социальной политике поддерживает инициативу Минтруда РФ о лицензировании частных организаций, которые оказывают социальные услуги гражданам,... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T17:19

2021-01-26T17:19

2021-01-26T17:19

россия

антон котяков

инна святенко

общество

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Комитет Совфеда по социальной политике поддерживает инициативу Минтруда РФ о лицензировании частных организаций, которые оказывают социальные услуги гражданам, заявила РИА Новости во вторник председатель комитета Инна Святенко.Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал о предложении лицензировать деятельность частных организаций, которые оказывают социальные услуги, в том числе, инвалидам и пожилым людям.По ее словам, обязательное лицензирование негосударственных организаций социального обслуживания даст гражданам дополнительные гарантии.Она выразила уверенность, что реализация данной концепции – обязательное лицензирование – позволит улучшить качество предоставляемых услуг и исключить организации, которые функционируют с нарушениями.

https://ria.ru/20201002/lagerya-1578106170.html

https://ria.ru/20200519/1571675635.html

россия

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2021

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россия, антон котяков, инна святенко, общество