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Комитет Совфеда поддержал идею о лицензировании частных соцучреждений
Комитет Совфеда поддержал идею о лицензировании частных соцучреждений
Комитет Совфеда по социальной политике поддерживает инициативу Минтруда РФ о лицензировании частных организаций, которые оказывают социальные услуги гражданам,... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T17:19
2021-01-26T17:19
россия
антон котяков
инна святенко
общество
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Комитет Совфеда по социальной политике поддерживает инициативу Минтруда РФ о лицензировании частных организаций, которые оказывают социальные услуги гражданам, заявила РИА Новости во вторник председатель комитета Инна Святенко.Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал о предложении лицензировать деятельность частных организаций, которые оказывают социальные услуги, в том числе, инвалидам и пожилым людям.По ее словам, обязательное лицензирование негосударственных организаций социального обслуживания даст гражданам дополнительные гарантии.Она выразила уверенность, что реализация данной концепции – обязательное лицензирование – позволит улучшить качество предоставляемых услуг и исключить организации, которые функционируют с нарушениями.
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россия, антон котяков, инна святенко, общество

Комитет Совфеда поддержал идею о лицензировании частных соцучреждений

17:19 26.01.2021
 
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Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Комитет Совфеда по социальной политике поддерживает инициативу Минтруда РФ о лицензировании частных организаций, которые оказывают социальные услуги гражданам, заявила РИА Новости во вторник председатель комитета Инна Святенко.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал о предложении лицензировать деятельность частных организаций, которые оказывают социальные услуги, в том числе, инвалидам и пожилым людям.
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"Мы поддерживаем эту инициативу. Необходимо предотвратить трагические ситуации, когда из-за халатности владельца и несоблюдения санитарных, пожарных или технических норм погибают люди, зачастую, граждане старшего возраста, которые проживают в частном социальном учреждении и нуждаются в получении качественного ухода и присмотра", - сказала Святенко.

По ее словам, обязательное лицензирование негосударственных организаций социального обслуживания даст гражданам дополнительные гарантии.

"На сегодняшний день в России есть реестр поставщиков социальных услуг, однако в него включены менее 20% негосударственных организаций, а остальные 80% находятся в тени контролирующих органов, а значит, предписание устранить нарушение может быть вынесено только после жалобы на данную организацию", - пояснила Святенко.

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Она выразила уверенность, что реализация данной концепции – обязательное лицензирование – позволит улучшить качество предоставляемых услуг и исключить организации, которые функционируют с нарушениями.

"Надеюсь, что законопроект будет внесен в Госдуму уже в весеннюю сессию. Комитет по социальной политике, в случае принятия Госдумой, поддержит закон и рекомендует его к одобрению", - заключила Святенко.

 
РоссияАнтон КотяковИнна СвятенкоОбщество
 
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