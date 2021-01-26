https://ria.ru/20210126/litsenzirovanie-1594670147.html
Комитет Совфеда поддержал идею о лицензировании частных соцучреждений
Комитет Совфеда поддержал идею о лицензировании частных соцучреждений
Комитет Совфеда по социальной политике поддерживает инициативу Минтруда РФ о лицензировании частных организаций, которые оказывают социальные услуги гражданам,... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T17:19
2021-01-26T17:19
2021-01-26T17:19
россия
антон котяков
инна святенко
общество
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Комитет Совфеда по социальной политике поддерживает инициативу Минтруда РФ о лицензировании частных организаций, которые оказывают социальные услуги гражданам, заявила РИА Новости во вторник председатель комитета Инна Святенко.Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал о предложении лицензировать деятельность частных организаций, которые оказывают социальные услуги, в том числе, инвалидам и пожилым людям.По ее словам, обязательное лицензирование негосударственных организаций социального обслуживания даст гражданам дополнительные гарантии.Она выразила уверенность, что реализация данной концепции – обязательное лицензирование – позволит улучшить качество предоставляемых услуг и исключить организации, которые функционируют с нарушениями.
https://ria.ru/20201002/lagerya-1578106170.html
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