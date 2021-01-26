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В России продлят дистанционную продажу безрецептурных препаратов
В России продлят дистанционную продажу безрецептурных препаратов
Опыт дистанционной продажи безрецептурных препаратов в России получился удачным в 2020 году, принято решение о его продлении, заявил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:20
2021-01-26T13:28
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Опыт дистанционной продажи безрецептурных препаратов в России получился удачным в 2020 году, принято решение о его продлении, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Он отметил, что это направление рациональное и обеспечивает безопасность населения при покупке препаратов.
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россия, михаил мурашко, здоровье - общество

В России продлят дистанционную продажу безрецептурных препаратов

13:20 26.01.2021 (обновлено: 13:28 26.01.2021)
 
© Fotolia / thanatip Оплата товаров в интернет-магазине
Оплата товаров в интернет-магазине - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Fotolia / thanatip
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Опыт дистанционной продажи безрецептурных препаратов в России получился удачным в 2020 году, принято решение о его продлении, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Этот опыт в 2020 году получился удачным, и по результатам 2020 года принято решение о продлении функционирования дистанционной продажи безрецептурных лекарственных препаратов", - сказал Мурашко на социальном онлайн-форуме "Единой России".
Он отметил, что это направление рациональное и обеспечивает безопасность населения при покупке препаратов.
 
РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
 
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