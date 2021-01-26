https://ria.ru/20210126/lekarstva-1594623687.html

В России продлят дистанционную продажу безрецептурных препаратов

В России продлят дистанционную продажу безрецептурных препаратов

Опыт дистанционной продажи безрецептурных препаратов в России получился удачным в 2020 году, принято решение о его продлении, заявил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T13:20

2021-01-26T13:20

2021-01-26T13:28

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Опыт дистанционной продажи безрецептурных препаратов в России получился удачным в 2020 году, принято решение о его продлении, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Он отметил, что это направление рациональное и обеспечивает безопасность населения при покупке препаратов.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, михаил мурашко, здоровье - общество