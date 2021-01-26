https://ria.ru/20210126/lekarstva-1594621154.html

Мишустин попросил следить за обеспечением лекарствами больных COVID-19

Мишустин попросил следить за обеспечением лекарствами больных COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко мониторить ситуацию с обеспечением лекарствами тех, кто лечится от коронавирусной... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T13:06

2021-01-26T13:06

2021-01-26T13:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко мониторить ситуацию с обеспечением лекарствами тех, кто лечится от коронавирусной инфекции на дому.На заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом премьер напомнил, что президент неоднократно обращал внимание на то, что все заразившиеся коронавирусом должны своевременно получать медицинскую помощь, и поручил обеспечить бесплатными лекарствами тех, кто лечится дома под наблюдением врачей."На прошлой неделе правительство дополнительно выделило на эти цели 2,7 миллиарда рублей. За счет этих средств препаратами будет обеспечено еще свыше 300 тысяч пациентов. Прошу Михаила Альбертовича Мурашко мониторить, чтобы граждане, которым это положено, своевременно получали лекарства", - сказал Мишустин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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