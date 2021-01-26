https://ria.ru/20210126/lekarstva-1594602160.html

Мишустин призвал не допустить роста цен при онлайн-продаже лекарств

Мишустин призвал не допустить роста цен при онлайн-продаже лекарств

При дистанционной продаже лекарств важно не допустить роста цен и распространения контрафактной продукции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T11:39

2021-01-26T11:39

2021-01-26T11:39

михаил мурашко

здоровье - общество

михаил мишустин

единая россия

андрей турчак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594595052_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_4b0c5a6b452dfe4757f69bf5dfcea895.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. При дистанционной продаже лекарств важно не допустить роста цен и распространения контрафактной продукции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком.Встреча состоялась в преддверии второго социального онлайн-форума ЕР."Мы в апреле сделали соответствующие поправки и начали торговлю дистанционно безрецептурными лекарствами. Но что очень важно сегодня – изменения в закон (касающиеся внесения изменений в правила выдачи разрешения на розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционно - ред.), которые мы также с вами обсуждали, прошли общественные слушания. Но, пожалуй, что еще более важно – не допустить как роста цен, так и получения контрафактной продукции", - сказал Мишустин.Он пояснил, что при дистанционной покупке лекарств очень много рисков того, что недобросовестные участники рынка могут этим воспользоваться. "Уверен, что при активном общественном обсуждении, при участии партии все это мы сможем преодолеть", - сказал глава правительства.Мишустин добавил, что партия помогала при обсуждениях вопроса дистанционной продажи лекарств, шли серьезные дискуссии.Турчак в связи с этим выразил благодарность министру здравоохранения Михаилу Мурашко."Действительно, мы совместно подготовили поправки, которые сейчас проходят широкое общественное обсуждение. В этой связи хотели бы тоже попросить у вас поддержки, чтобы максимально быстро этот законопроект приняли. А наш депутатский корпус уже будет мониторить его выполнение, в том числе с точки зрения доступности и контрафакта", - добавил он.

https://ria.ru/20210120/markirovka-1593812443.html

https://ria.ru/20210120/lekarstva-1593799284.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, здоровье - общество, михаил мишустин, единая россия, андрей турчак