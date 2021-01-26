https://ria.ru/20210126/lavina-1594585925.html

В Норильске еще одного чиновника задержали по делу о сходе лавины

В Норильске еще одного чиновника задержали по делу о сходе лавины

Еще один сотрудник администрации Норильска задержан по делу о халатности после схода лавины, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T10:15

2021-01-26T10:15

2021-01-26T10:15

сход лавины под норильском

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

норильск

происшествия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Еще один сотрудник администрации Норильска задержан по делу о халатности после схода лавины, сообщается на сайте СК РФ.В районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске 8 января около 20.30 мск произошел сход лавины, засыпало несколько строений. Спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и маленького сына, их сын-подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пострадавшего подростка 12 января перевели из реанимации."Следственными органами СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия в рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть троих человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ), задержан еще один фигурант - главный специалист отдела муниципального контроля администрации города Норильска", - говорится в сообщении.Подозреваемый, как и его коллега, только в мае 2019 года, проверял земельный участок в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная", где ранее 45-летний мужчина незаконно построил жилой дом. По результатам проверки подозреваемый подписал акт с ложными сведениями о том, что земельный участок свободен от объектов движимого и недвижимого имущества, в результате чего меры по сносу самовольно возведенной владельцем постройки не принимались."Неисполнение фигурантами своих должностных обязанностей привело к тому, что 8 января 2021 года самовольно построенный дом был разрушен снежной лавиной, погибли три человека, травмы получил 14-летний подросток", - подчеркнули в ведомстве.Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде домашнего ареста, пишет СК.

https://ria.ru/20210114/lavina-1592955023.html

https://ria.ru/20200205/1564292684.html

красноярский край

норильск

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сход лавины под норильском, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, норильск, происшествия