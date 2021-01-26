https://ria.ru/20210126/kurs-1594633342.html

Официальный курс евро на среду вырос на 52 копейки

Официальный курс евро на среду вырос на 52 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 52,43 копейки - до 91,6701 рубля, курс доллара - на 77,85 копейки, до 75,6354 рубля,... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T14:20

2021-01-26T14:20

2021-01-26T14:20

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 52,43 копейки - до 91,6701 рубля, курс доллара - на 77,85 копейки, до 75,6354 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 66,41 копейки, составив 82,851 рубля.

https://ria.ru/20210125/dollar-1594156719.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика