https://ria.ru/20210126/krasnoyarsk-1594571210.html
Красноярск в 2020 году освоил на 3 процента больше средств на нацпроекты
Красноярск в 2020 году освоил на 3 процента больше средств на нацпроекты
Красноярский край в 2020 году освоил 26 миллиардов рублей, выделяемых на реализацию национальных проектов, что на 3% больше, чем в 2019 году, сообщили РИА... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T07:14
2021-01-26T07:14
2021-01-26T07:14
александр усс
красноярский край
красноярск
экономика
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КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Красноярский край в 2020 году освоил 26 миллиардов рублей, выделяемых на реализацию национальных проектов, что на 3% больше, чем в 2019 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.По ее данным, предварительную оценку предоставил краевой минфин. Красноярский край участвует в реализации 11 нацпроектов.В пресс-службе подчеркнули, что губернатор Александр Усс поставил перед органами государственной власти края задачу добиться успешной реализации национальных и региональных проектов в рамках майского указа президента и по всем критериям быть в лидирующей десятке регионов.
https://ria.ru/20210125/agrarii-1594416482.html
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александр усс, красноярский край, красноярск, экономика