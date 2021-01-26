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Красноярск в 2020 году освоил на 3 процента больше средств на нацпроекты
Красноярск в 2020 году освоил на 3 процента больше средств на нацпроекты
Красноярский край в 2020 году освоил 26 миллиардов рублей, выделяемых на реализацию национальных проектов, что на 3% больше, чем в 2019 году, сообщили РИА... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T07:14
2021-01-26T07:14
александр усс
красноярский край
красноярск
экономика
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КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Красноярский край в 2020 году освоил 26 миллиардов рублей, выделяемых на реализацию национальных проектов, что на 3% больше, чем в 2019 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.По ее данным, предварительную оценку предоставил краевой минфин. Красноярский край участвует в реализации 11 нацпроектов.В пресс-службе подчеркнули, что губернатор Александр Усс поставил перед органами государственной власти края задачу добиться успешной реализации национальных и региональных проектов в рамках майского указа президента и по всем критериям быть в лидирующей десятке регионов.
https://ria.ru/20210125/agrarii-1594416482.html
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александр усс, красноярский край, красноярск, экономика

Красноярск в 2020 году освоил на 3 процента больше средств на нацпроекты

07:14 26.01.2021
 
© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Александр Паниотов
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КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Красноярский край в 2020 году освоил 26 миллиардов рублей, выделяемых на реализацию национальных проектов, что на 3% больше, чем в 2019 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
По ее данным, предварительную оценку предоставил краевой минфин. Красноярский край участвует в реализации 11 нацпроектов.
"По итогам 2020 года расходы на эти цели исполнены в сумме 26 млрд рублей, из них 16,3 млрд рублей – из федерального бюджета и 9,7 млрд рублей – из краевого. Процент исполнения составляет 97,1% от плановых бюджетных назначений, что превышает уровень 2019 года (94,8%)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что губернатор Александр Усс поставил перед органами государственной власти края задачу добиться успешной реализации национальных и региональных проектов в рамках майского указа президента и по всем критериям быть в лидирующей десятке регионов.
Вид на правобережную часть Красноярска и промышленные кварталы Ленинского района. - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 08:33
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Александр УссКрасноярский крайКрасноярскЭкономика
 
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