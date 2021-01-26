https://ria.ru/20210126/krasnoyarsk-1594571210.html

Красноярск в 2020 году освоил на 3 процента больше средств на нацпроекты

Красноярск в 2020 году освоил на 3 процента больше средств на нацпроекты

Красноярский край в 2020 году освоил 26 миллиардов рублей, выделяемых на реализацию национальных проектов, что на 3% больше, чем в 2019 году, сообщили РИА... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T07:14

2021-01-26T07:14

2021-01-26T07:14

александр усс

красноярский край

красноярск

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/98927/48/989274877_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_fe164cd0a83529fe7c9e316ace7b7ca4.jpg

КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Красноярский край в 2020 году освоил 26 миллиардов рублей, выделяемых на реализацию национальных проектов, что на 3% больше, чем в 2019 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.По ее данным, предварительную оценку предоставил краевой минфин. Красноярский край участвует в реализации 11 нацпроектов.В пресс-службе подчеркнули, что губернатор Александр Усс поставил перед органами государственной власти края задачу добиться успешной реализации национальных и региональных проектов в рамках майского указа президента и по всем критериям быть в лидирующей десятке регионов.

https://ria.ru/20210125/agrarii-1594416482.html

красноярский край

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр усс, красноярский край, красноярск, экономика