https://ria.ru/20210126/koshki-1594647834.html

В Москве задержали стрелявшего по кошкам мужчину

В Москве задержали стрелявшего по кошкам мужчину

Мужчину, стрелявшего по кошкам на юго-западе Москвы, задержали полицейские, возбуждено уголовное дело, информирует пресс-служба главка МВД столицы. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T15:28

2021-01-26T15:28

2021-01-26T15:28

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мужчину, стрелявшего по кошкам на юго-западе Москвы, задержали полицейские, возбуждено уголовное дело, информирует пресс-служба главка МВД столицы.Москвич сообщил в полицию о выстрелах из пневматического оружия на улице Архитектора Власова, также он заметил иномарку, из которой мужчина палил по бездомным кошкам. Одно животное погибло.Также установлена его причастность к ранению кошки у дома на улице Гарибальди, но тогда животному удалось выжить.Злоумышленник дал обязательство о явке.

https://radiosputnik.ria.ru/20201028/zhivotnye-1581961157.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия