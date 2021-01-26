https://ria.ru/20210126/koronavirus-1594712701.html

Число случаев COVID-19 в мире превысило сто миллионов

Число случаев COVID-19 в мире превысило сто миллионов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 100 миллионов. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T22:41

2021-01-26T22:41

2021-01-26T23:23

коронавирус covid-19

университет джонса хопкинса

распространение коронавируса

в мире

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 100 миллионов.Об этом сообщил университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные властей, СМИ и других открытых источников.По последней информации, коронавирусной инфекцией в мире заразился 100 032 461 человек, скончались 2 149 385 пациентов, выздоровели более 55 миллионов заразившихся.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, в мире