https://ria.ru/20210126/koronavirus-1594712701.html
Число случаев COVID-19 в мире превысило сто миллионов
Число случаев COVID-19 в мире превысило сто миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 100 миллионов. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T22:41
2021-01-26T22:41
2021-01-26T23:23
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
распространение коронавируса
в мире
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 100 миллионов.Об этом сообщил университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные властей, СМИ и других открытых источников.По последней информации, коронавирусной инфекцией в мире заразился 100 032 461 человек, скончались 2 149 385 пациентов, выздоровели более 55 миллионов заразившихся.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, в мире