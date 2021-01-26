https://ria.ru/20210126/koronavirus-1594649913.html
Власти Ставрополья заявили о скором выходе на плато по коронавирусу
Власти Ставрополья заявили о скором выходе на плато по коронавирусу
Ставропольский край приближается к выходу на плато по заболеваемости COVID-19, однако говорить о скором завершении эпидемии рано, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T15:40
2021-01-26T15:40
2021-01-26T15:40
распространение коронавируса
здоровье - общество
владимир колесников
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 26 янв - РИА Новости. Ставропольский край приближается к выходу на плато по заболеваемости COVID-19, однако говорить о скором завершении эпидемии рано, сообщает пресс-служба губернатора региона."Регион приближается к выходу на плато по заболеваемости COVID-19. За последний месяц в 4 раза снизилось число заболевших с тяжелыми поражениями легких. В то же время, говорить о скором завершении эпидемии еще рано", - сказал глава регионального минздрава Владимир Колесников, слова которого приводятся в сообщении.Как отметил министр, можно говорить о стабилизации в крае процессов распространения инфекции.По данным властей, для безопасности прохождения периода пандемии и предотвращения роста новых волн распространения инфекции ключевую роль играет начавшаяся в этом месяце массовая вакцинация против COVID-19. "Она проводится с использованием двух препаратов - "Гам-Ковид-Вак" и "ЭпиВакКорона". За прошедшие 9 дней на Ставрополье сделали прививку около 6 тысяч человек. Общее количество тех, кто прошел вакцинацию, составляет в крае 10 664 человека. На сегодня запас вакцин в крае составляет 26 664 дозы первого компонента и 33 тысячи доз – второго. До конца текущей недели ожидается поступление в край еще 34 тысяч доз", - сообщили в пресс-службе.Отмечается, что для организации прививочной кампании развернуто 50 прививочных пунктов, они расположены в 41 медицинской организации края. Созданы также три мобильные бригады для проведения прививок, с соблюдением всех необходимых требований, в выездном формате, добавляется в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, владимир колесников, ставропольский край
ПЯТИГОРСК, 26 янв - РИА Новости. Ставропольский край
приближается к выходу на плато по заболеваемости COVID-19, однако говорить о скором завершении эпидемии рано, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Регион приближается к выходу на плато по заболеваемости COVID-19. За последний месяц в 4 раза снизилось число заболевших с тяжелыми поражениями легких. В то же время, говорить о скором завершении эпидемии еще рано", - сказал глава регионального минздрава Владимир Колесников
, слова которого приводятся в сообщении.
Как отметил министр, можно говорить о стабилизации в крае процессов распространения инфекции.
По данным властей, для безопасности прохождения периода пандемии и предотвращения роста новых волн распространения инфекции ключевую роль играет начавшаяся в этом месяце массовая вакцинация против COVID-19. "Она проводится с использованием двух препаратов - "Гам-Ковид-Вак" и "ЭпиВакКорона". За прошедшие 9 дней на Ставрополье сделали прививку около 6 тысяч человек. Общее количество тех, кто прошел вакцинацию, составляет в крае 10 664 человека. На сегодня запас вакцин в крае составляет 26 664 дозы первого компонента и 33 тысячи доз – второго. До конца текущей недели ожидается поступление в край еще 34 тысяч доз", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что для организации прививочной кампании развернуто 50 прививочных пунктов, они расположены в 41 медицинской организации края. Созданы также три мобильные бригады для проведения прививок, с соблюдением всех необходимых требований, в выездном формате, добавляется в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.