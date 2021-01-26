https://ria.ru/20210126/koronavirus-1594649913.html

Власти Ставрополья заявили о скором выходе на плато по коронавирусу

Власти Ставрополья заявили о скором выходе на плато по коронавирусу

Ставропольский край приближается к выходу на плато по заболеваемости COVID-19, однако говорить о скором завершении эпидемии рано, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T15:40

2021-01-26T15:40

2021-01-26T15:40

распространение коронавируса

здоровье - общество

владимир колесников

ставропольский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588250906_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_141945ff50c4068760bf23fa4228c4ea.jpg

ПЯТИГОРСК, 26 янв - РИА Новости. Ставропольский край приближается к выходу на плато по заболеваемости COVID-19, однако говорить о скором завершении эпидемии рано, сообщает пресс-служба губернатора региона."Регион приближается к выходу на плато по заболеваемости COVID-19. За последний месяц в 4 раза снизилось число заболевших с тяжелыми поражениями легких. В то же время, говорить о скором завершении эпидемии еще рано", - сказал глава регионального минздрава Владимир Колесников, слова которого приводятся в сообщении.Как отметил министр, можно говорить о стабилизации в крае процессов распространения инфекции.По данным властей, для безопасности прохождения периода пандемии и предотвращения роста новых волн распространения инфекции ключевую роль играет начавшаяся в этом месяце массовая вакцинация против COVID-19. "Она проводится с использованием двух препаратов - "Гам-Ковид-Вак" и "ЭпиВакКорона". За прошедшие 9 дней на Ставрополье сделали прививку около 6 тысяч человек. Общее количество тех, кто прошел вакцинацию, составляет в крае 10 664 человека. На сегодня запас вакцин в крае составляет 26 664 дозы первого компонента и 33 тысячи доз – второго. До конца текущей недели ожидается поступление в край еще 34 тысяч доз", - сообщили в пресс-службе.Отмечается, что для организации прививочной кампании развернуто 50 прививочных пунктов, они расположены в 41 медицинской организации края. Созданы также три мобильные бригады для проведения прививок, с соблюдением всех необходимых требований, в выездном формате, добавляется в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210117/koronavirus-1593377270.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, владимир колесников, ставропольский край