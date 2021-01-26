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В ВОЗ оценили влияние вакцинации на распространение COVID-19
В ВОЗ оценили влияние вакцинации на распространение COVID-19
Фактических данных о том, что вакцинация уменьшает риск передачи коронавируса, пока нет, говорится в опубликованном во вторник решении Стратегической... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T14:57
2021-01-26T14:57
2021-01-26T14:57
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 26 янв – РИА Новости. Фактических данных о том, что вакцинация уменьшает риск передачи коронавируса, пока нет, говорится в опубликованном во вторник решении Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ).В решении группа заявила, что нет необходимости делать прививку в приоритетном международным путешественникам. Один из аргументов ВОЗ - в период ограниченного предложения вакцин "преференции по вакцинации лиц, совершающих международные поездки, будет противоречить принципу справедливости".Второй аргумент консультативной группы - это "отсутствие фактических данных о том, что вакцинация уменьшает риск передачи инфекции".В связи с этим ВОЗ рекомендует делать прививку от коронавируса только путешественникам из группы высокого риска.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире
ЖЕНЕВА, 26 янв – РИА Новости.
Фактических данных о том, что вакцинация уменьшает риск передачи коронавируса, пока нет, говорится в опубликованном во вторник решении Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ
по иммунизации (СКГЭ).
В решении группа заявила, что нет необходимости делать прививку в приоритетном международным путешественникам. Один из аргументов ВОЗ - в период ограниченного предложения вакцин "преференции по вакцинации лиц, совершающих международные поездки, будет противоречить принципу справедливости".
Второй аргумент консультативной группы - это "отсутствие фактических данных о том, что вакцинация уменьшает риск передачи инфекции".
В связи с этим ВОЗ рекомендует делать прививку от коронавируса только путешественникам из группы высокого риска.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.