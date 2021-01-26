https://ria.ru/20210126/koronavirus-1594641388.html

В ВОЗ оценили влияние вакцинации на распространение COVID-19

В ВОЗ оценили влияние вакцинации на распространение COVID-19

Фактических данных о том, что вакцинация уменьшает риск передачи коронавируса, пока нет, говорится в опубликованном во вторник решении Стратегической... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T14:57

2021-01-26T14:57

2021-01-26T14:57

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воз

в мире

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ЖЕНЕВА, 26 янв – РИА Новости. Фактических данных о том, что вакцинация уменьшает риск передачи коронавируса, пока нет, говорится в опубликованном во вторник решении Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ).В решении группа заявила, что нет необходимости делать прививку в приоритетном международным путешественникам. Один из аргументов ВОЗ - в период ограниченного предложения вакцин "преференции по вакцинации лиц, совершающих международные поездки, будет противоречить принципу справедливости".Второй аргумент консультативной группы - это "отсутствие фактических данных о том, что вакцинация уменьшает риск передачи инфекции".В связи с этим ВОЗ рекомендует делать прививку от коронавируса только путешественникам из группы высокого риска.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире