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Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стадии снижения заболеваемости коронавирусом находятся 22 региона, в трех субъектах продолжается рост. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:56
2021-01-26T12:56
2021-01-26T13:06
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стадии снижения заболеваемости коронавирусом находятся 22 региона, в трех субъектах продолжается рост."В стадии снижения находятся 22 субъекта, в стадии стабилизации 60, и в стадии продолжающегося роста находятся три субъекта. Это Еврейская автономная область, Костромская область и Смоленская область. Отмечу, что на прошлой неделе в этой категории находились 13 субъектов РФ", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество