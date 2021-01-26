https://ria.ru/20210126/koronavirus-1594618419.html

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стадии снижения заболеваемости коронавирусом находятся 22 региона, в трех субъектах продолжается рост. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T12:56

2021-01-26T12:56

2021-01-26T13:06

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коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стадии снижения заболеваемости коронавирусом находятся 22 региона, в трех субъектах продолжается рост."В стадии снижения находятся 22 субъекта, в стадии стабилизации 60, и в стадии продолжающегося роста находятся три субъекта. Это Еврейская автономная область, Костромская область и Смоленская область. Отмечу, что на прошлой неделе в этой категории находились 13 субъектов РФ", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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