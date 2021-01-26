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В Москве за сутки 1187 человек госпитализировали с COVID-19
В Москве за сутки 1187 человек госпитализировали с COVID-19
За сутки в Москве выявлено 2 317 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 1 187 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T11:17
2021-01-26T11:17
2021-01-26T11:17
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 2 317 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 1 187 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Отмечается, что при этом после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели ещё 5 572 пациента.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество