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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T11:16
2021-01-26T11:16
2021-01-26T11:16
распространение коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
республика алтай
костромская область
республика тыва
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,04%, 2. Республика Алтай - 0,1%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Костромская область - 0,2%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика алтай, костромская область, республика тыва