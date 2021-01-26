https://ria.ru/20210126/koronavirus-1594597621.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T11:16

2021-01-26T11:16

2021-01-26T11:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

республика алтай

костромская область

республика тыва

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,04%, 2. Республика Алтай - 0,1%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Костромская область - 0,2%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

республика алтай

костромская область

республика тыва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика алтай, костромская область, республика тыва