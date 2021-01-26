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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210126/koronavirus-1594597621.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T11:16
2021-01-26T11:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
республика алтай
костромская область
республика тыва
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,04%, 2. Республика Алтай - 0,1%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Костромская область - 0,2%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика алтай, костромская область, республика тыва

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:16 26.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовАвтомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Автомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,04%, 2. Республика Алтай - 0,1%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Костромская область - 0,2%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика АлтайКостромская областьРеспублика Тыва
 
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