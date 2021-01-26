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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210126/koronavirus-1594596268.html
В России впервые с 3 ноября выявили меньше 19 тысяч случаев COVID-19
В России впервые с 3 ноября выявили меньше 19 тысяч случаев COVID-19
В России впервые с 3 ноября суточный прирост новых случаев COVID-19 составил менее 19 тысяч — 18 241, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T11:12
2021-01-26T14:26
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В России впервые с 3 ноября суточный прирост новых случаев COVID-19 составил менее 19 тысяч — 18 241, сообщили в оперативном штабе. Накануне было 19 290, темп прироста снизился до 0,49 процента, у 10,6 процента нет симптомов. Умерли 564 человека, выписались 23 798.Больше всего новых пациентов в Москве (2317, днем ранее было на 65 больше), Санкт-Петербурге (1510) и Подмосковье (1129); меньше всего в Ненецком автономном округе (шесть), Туве (шесть) и на Чукотке (пять). С весны в России выявили 3 756 931 заразившегося коронавирусом, из них более 70 тысяч скончались, 3,17 миллиона вылечились. По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели 98,8 миллиона. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число приблизилось к отметке в 100 миллионов.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты Америки (25,3 миллиона заболевших), Индия (10,7 миллиона) и Бразилия (8,9 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210126/koronavirus-1594575204.html
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Вакцина в массы: в Москве начали прививать от COVID-19
В России начали прививать население от COVID-19. Массовую вакцинацию начали проводить в Москве в поликлинике №121. Пациенты проходят осмотр и получают первый компонент препарата "Спутник V". После всех процедур граждане также получают сертификат о вакцинации. В столице записаться на прививку можно электронно. Масштабная вакцинация от коронавируса в России началась в субботу по поручению президента Владимира Путина. Она будет бесплатной и добровольной.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России впервые с 3 ноября выявили меньше 19 тысяч случаев COVID-19

11:12 26.01.2021 (обновлено: 14:26 26.01.2021)
 
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В России впервые с 3 ноября суточный прирост новых случаев COVID-19 составил менее 19 тысяч — 18 241, сообщили в оперативном штабе.
Накануне было 19 290, темп прироста снизился до 0,49 процента, у 10,6 процента нет симптомов. Умерли 564 человека, выписались 23 798.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Больше всего новых пациентов в Москве (2317, днем ранее было на 65 больше), Санкт-Петербурге (1510) и Подмосковье (1129); меньше всего в Ненецком автономном округе (шесть), Туве (шесть) и на Чукотке (пять).
С весны в России выявили 3 756 931 заразившегося коронавирусом, из них более 70 тысяч скончались, 3,17 миллиона вылечились.
Контейнер с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 08:40Распространение коронавируса
В России провели более ста миллионов тестов на коронавирус
По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели 98,8 миллиона. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число приблизилось к отметке в 100 миллионов.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты Америки (25,3 миллиона заболевших), Индия (10,7 миллиона) и Бразилия (8,9 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
Сотрудник центра по проведению спасательных операций особого риска Лидер МЧС РФ проводит обработку помещений Ярославского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 01:03
Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
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