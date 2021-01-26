https://ria.ru/20210126/koronavirus-1594596268.html

В России впервые с 3 ноября выявили меньше 19 тысяч случаев COVID-19

В России впервые с 3 ноября выявили меньше 19 тысяч случаев COVID-19

В России впервые с 3 ноября суточный прирост новых случаев COVID-19 составил менее 19 тысяч — 18 241, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T11:12

2021-01-26T11:12

2021-01-26T14:26

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В России впервые с 3 ноября суточный прирост новых случаев COVID-19 составил менее 19 тысяч — 18 241, сообщили в оперативном штабе. Накануне было 19 290, темп прироста снизился до 0,49 процента, у 10,6 процента нет симптомов. Умерли 564 человека, выписались 23 798.Больше всего новых пациентов в Москве (2317, днем ранее было на 65 больше), Санкт-Петербурге (1510) и Подмосковье (1129); меньше всего в Ненецком автономном округе (шесть), Туве (шесть) и на Чукотке (пять). С весны в России выявили 3 756 931 заразившегося коронавирусом, из них более 70 тысяч скончались, 3,17 миллиона вылечились. По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели 98,8 миллиона. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число приблизилось к отметке в 100 миллионов.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты Америки (25,3 миллиона заболевших), Индия (10,7 миллиона) и Бразилия (8,9 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210126/koronavirus-1594575204.html

https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593226139.html

россия

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2021

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Вакцина в массы: в Москве начали прививать от COVID-19 В России начали прививать население от COVID-19. Массовую вакцинацию начали проводить в Москве в поликлинике №121. Пациенты проходят осмотр и получают первый компонент препарата "Спутник V". После всех процедур граждане также получают сертификат о вакцинации. В столице записаться на прививку можно электронно. Масштабная вакцинация от коронавируса в России началась в субботу по поручению президента Владимира Путина. Она будет бесплатной и добровольной. 2021-01-26T11:12 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество