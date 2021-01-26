https://ria.ru/20210126/koronavirus-1594590082.html

Мурашко рассказал об опасности COVID-19 для хронических больных

Мурашко рассказал об опасности COVID-19 для хронических больных

Коронавирусная инфекция часто провоцирует осложнения основного заболевания, что может вызвать резкое ухудшение состояния пациента, поэтому после выписки за... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T10:41

2021-01-26T10:41

2021-01-26T10:41

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Коронавирусная инфекция часто провоцирует осложнения основного заболевания, что может вызвать резкое ухудшение состояния пациента, поэтому после выписки за пациентами с хроническими болезнями надо устанавливать активное наблюдение, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами."Особое внимание при оказании медицинской помощи в период распространения новой коронавирусной инфекции необходимо уделять пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями. Перенесенная коронавирусная инфекция часто провоцирует декомпенсацию основного заболевания, что может вызывать резкое ухудшение состояния пациента", - сказал Мурашко.Он отметил, что регионам важно обеспечивать преемственность лечения - пациенты, переболевшие COVID-19, после выписки должны переходить на активное амбулаторное наблюдение.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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