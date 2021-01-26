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Мурашко рассказал об опасности COVID-19 для хронических больных
Мурашко рассказал об опасности COVID-19 для хронических больных
Коронавирусная инфекция часто провоцирует осложнения основного заболевания, что может вызвать резкое ухудшение состояния пациента, поэтому после выписки за... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T10:41
2021-01-26T10:41
2021-01-26T10:41
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Коронавирусная инфекция часто провоцирует осложнения основного заболевания, что может вызвать резкое ухудшение состояния пациента, поэтому после выписки за пациентами с хроническими болезнями надо устанавливать активное наблюдение, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами."Особое внимание при оказании медицинской помощи в период распространения новой коронавирусной инфекции необходимо уделять пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями. Перенесенная коронавирусная инфекция часто провоцирует декомпенсацию основного заболевания, что может вызывать резкое ухудшение состояния пациента", - сказал Мурашко.Он отметил, что регионам важно обеспечивать преемственность лечения - пациенты, переболевшие COVID-19, после выписки должны переходить на активное амбулаторное наблюдение.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество