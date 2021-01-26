https://ria.ru/20210126/koronavirus-1594575204.html

В России провели более ста миллионов тестов на коронавирус

В России провели более ста миллионов тестов на коронавирус

Более 100 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 292 тысячи тестов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T08:40

2021-01-26T08:40

2021-01-26T09:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Более 100 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 292 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.За сутки в России проведено 292 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210126/plazma-1594573443.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)