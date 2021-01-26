https://ria.ru/20210126/koronavirus-1594568887.html

Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 вдвое в апреле

Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 вдвое в апреле

Показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 к середине весны могут снизиться вдвое, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T03:56

2021-01-26T03:56

2021-01-26T03:56

распространение коронавируса

агаси тавадян

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

москва

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 к середине весны могут снизиться вдвое, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.По мнению специалиста ситуация уже скоро резко может стать лучше, однако вакцинация даже с учетом ее массового начала идет медленнее, чем распространяется вирус. Всеобщая вакцинация обязательна для полного нивелирования вируса и предотвращения новой возможной волны, считает Тавадян.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210126/vaktsina-1594568048.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агаси тавадян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, москва, общество