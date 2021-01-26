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https://ria.ru/20210126/kollektsionery-1594520943.html
Куклы Барби, чучело лисы и вставные челюсти. Что коллекционируют звезды
Куклы Барби, чучело лисы и вставные челюсти. Что коллекционируют звезды
Коллекционирование — одно из самых популярных хобби. Но если раньше чаще всего охотились за марками или монетами, то сейчас выбор совсем другой. Иногда дело... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T08:00
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культура
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Коллекционирование — одно из самых популярных хобби. Но если раньше чаще всего охотились за марками или монетами, то сейчас выбор совсем другой. Иногда дело доходит до странных и пугающих вещей. О том, кто из знаменитостей собирает чучела животных, пауков или вешалки, — в материале РИА Новости.
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звезды, кино и сериалы, знаменитости, клаудиа шиффер, квентин тарантино, хелена бонэм картер, пенелопа крус, джонни депп, анджелина джоли (войт), фото, том хэнкс

Куклы Барби, чучело лисы и вставные челюсти. Что коллекционируют звезды

08:00 26.01.2021 (обновлено: 08:37 26.01.2021)
 
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Коллекционирование — одно из самых популярных хобби. Но если раньше чаще всего охотились за марками или монетами, то сейчас выбор совсем другой. Иногда дело доходит до странных и пугающих вещей. О том, кто из знаменитостей собирает чучела животных, пауков или вешалки, — в материале РИА Новости.
© AP Photo / Bob Child, Steve Miller

Звезда золотого века Голливуда Пол Ньюман увлекался автогонками. Он владел командой и сам активно участвовал в заездах.

Заинтересовался этим спортом на съемках картины "Победители" 1969 года и даже участвовал в знаменитой 24-часовой гонке в Ле-Мане в конце 1970-х. Кстати, довольно успешно: пришел вторым за рулем своего Porsche.

Его команда "Ньюман/Хаас Рейсинг" показывала отличные результаты: побеждала в более чем 100 гонках и выиграла восемь чемпионатов.

Актер Пол Ньюман в здании законодательного органа в Хартфорде и со своим автомобилем Corvette
1 из 10

Звезда золотого века Голливуда Пол Ньюман увлекался автогонками. Он владел командой и сам активно участвовал в заездах.

Заинтересовался этим спортом на съемках картины "Победители" 1969 года и даже участвовал в знаменитой 24-часовой гонке в Ле-Мане в конце 1970-х. Кстати, довольно успешно: пришел вторым за рулем своего Porsche.

Его команда "Ньюман/Хаас Рейсинг" показывала отличные результаты: побеждала в более чем 100 гонках и выиграла восемь чемпионатов.

© AP Photo / Bob Child, Steve Miller
© AP Photo / Alberto Pezzali, Diane Bondareff

Но есть у знаменитостей и гораздо более странные хобби. Так, главный пират Голливуда Джонни Депп коллекционирует скелеты голубей и жуков, а еще картины с изображениями клоунов (которых сам очень боится).

Но и это не все. У актера большая коллекция Барби! В ней уже порядка 50 кукол, причем некоторые — раритетные. Депп как-то заметил, что когда хочет "перезагрузиться" и привести мысли в порядок, то достает кукол и играет с ними. Такая своеобразная форма медитации.

Актер Джонни Депп и куклы Барби
2 из 10

Но есть у знаменитостей и гораздо более странные хобби. Так, главный пират Голливуда Джонни Депп коллекционирует скелеты голубей и жуков, а еще картины с изображениями клоунов (которых сам очень боится).

Но и это не все. У актера большая коллекция Барби! В ней уже порядка 50 кукол, причем некоторые — раритетные. Депп как-то заметил, что когда хочет "перезагрузиться" и привести мысли в порядок, то достает кукол и играет с ними. Такая своеобразная форма медитации.

© AP Photo / Alberto Pezzali, Diane Bondareff
© Фото : AP/Matt Sayles, Warner Bros. Pictures (2011)

Подруга Деппа и партнерша по многим фильмам Хелена Бонэм Картер не отстает в экстравагантности: собирает вставные зубы и челюсти.

Началось все после съемок франшизы о Гарри Поттере, где Хелена играла злодейку Беллатрису Лестрейндж. После финального дубля актриса взяла с собой муляж кривых зубов своей героини. Это не единственный экземпляр — со съемок других картин Картер старается забирать домой вставные челюсти и муляжи.

"У меня уже целый шкаф кривых зубов, — рассказывала Хелена. — Дома люблю пугать или смешить ими детей. Все думают, что мы живем как семейка Адамс, но на самом деле это забавно".

Актриса Хелена Бонэм Картер и кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти
3 из 10

Подруга Деппа и партнерша по многим фильмам Хелена Бонэм Картер не отстает в экстравагантности: собирает вставные зубы и челюсти.

Началось все после съемок франшизы о Гарри Поттере, где Хелена играла злодейку Беллатрису Лестрейндж. После финального дубля актриса взяла с собой муляж кривых зубов своей героини. Это не единственный экземпляр — со съемок других картин Картер старается забирать домой вставные челюсти и муляжи.

"У меня уже целый шкаф кривых зубов, — рассказывала Хелена. — Дома люблю пугать или смешить ими детей. Все думают, что мы живем как семейка Адамс, но на самом деле это забавно".

© Фото : AP/Matt Sayles, Warner Bros. Pictures (2011)
© AP Photo / Francois Mori, Frank Augstein

Еще одна любительница насекомых — немецкая супермодель Клаудиа Шиффер. Она помешана на пауках. Но в ее коллекции не скелеты, а засушенные образцы. Супермодель обожает их рисовать и даже выпустила коллекцию одежды, посвященную этим насекомым.

"Меня с детства восхищали пауки и их паутина, — признавалась Шиффер. — Моя коллекция одежды (2011 года. — Прим. ред.) вдохновлена темным лесом и этими необычными существами".

Немецкая супермодель, киноактриса и продюсер Клаудия Шиффер и паук
4 из 10

Еще одна любительница насекомых — немецкая супермодель Клаудиа Шиффер. Она помешана на пауках. Но в ее коллекции не скелеты, а засушенные образцы. Супермодель обожает их рисовать и даже выпустила коллекцию одежды, посвященную этим насекомым.

"Меня с детства восхищали пауки и их паутина, — признавалась Шиффер. — Моя коллекция одежды (2011 года. — Прим. ред.) вдохновлена темным лесом и этими необычными существами".

© AP Photo / Francois Mori, Frank Augstein
© AP Photo / Evan Agostini, Nick Ut

Все знают, что внешность обманчива. Например, Аманда Сейфрид (которая часто снимается в романтических комедиях), коллекционирует… чучела животных.

"Я их обожаю, они выглядят так реалистично, — рассказывает об увлечении актриса. — Конечно, у меня есть чучело енота, а у кого его нет?"

Аманда считает, что за живыми животными труднее ухаживать.

Но сама актриса таксидермией не занимается — покупает уже готовые экспонаты. В коллекции Сейфрид есть маленькая лошадь, миниатюрная зебра (в два раза больше ее живой собаки по имени Финн), курица, лиса, сова и олень. Каждому актриса дает имя!

Актриса Аманда Сейфрид и чучела животных
5 из 10

Все знают, что внешность обманчива. Например, Аманда Сейфрид (которая часто снимается в романтических комедиях), коллекционирует… чучела животных.

"Я их обожаю, они выглядят так реалистично, — рассказывает об увлечении актриса. — Конечно, у меня есть чучело енота, а у кого его нет?"

Аманда считает, что за живыми животными труднее ухаживать.

Но сама актриса таксидермией не занимается — покупает уже готовые экспонаты. В коллекции Сейфрид есть маленькая лошадь, миниатюрная зебра (в два раза больше ее живой собаки по имени Финн), курица, лиса, сова и олень. Каждому актриса дает имя!

© AP Photo / Evan Agostini, Nick Ut
© Фото : AP/Grant Pollard, СС BY-SA 2.0/NechakoRiver

Другая любительница эпатировать — Анджелина Джоли с коллекцией оружия.

Актриса начала собирать ее в 12 лет. Причем это не просто ножи: встречаются мечи, оружие, созданное в Средневековье, эпоху Возрождения.

"Меня всегда увлекали другие культуры, история, рассказы о чести и битвах, — говорит актриса. — Мои ножи — не блестящие новые, только что из магазина. Они старинные и красивые. Я закрываю их в специальном шкафу, чтобы дети не добрались".

Впрочем, старший сын Мэддокс разделяет ее хобби.

Актриса Анджелина Джоли и нож
6 из 10

Другая любительница эпатировать — Анджелина Джоли с коллекцией оружия.

Актриса начала собирать ее в 12 лет. Причем это не просто ножи: встречаются мечи, оружие, созданное в Средневековье, эпоху Возрождения.

"Меня всегда увлекали другие культуры, история, рассказы о чести и битвах, — говорит актриса. — Мои ножи — не блестящие новые, только что из магазина. Они старинные и красивые. Я закрываю их в специальном шкафу, чтобы дети не добрались".

Впрочем, старший сын Мэддокс разделяет ее хобби.

© Фото : AP/Grant Pollard, СС BY-SA 2.0/NechakoRiver
© Фото : AP/Vianney Le Caer, CC BY 2.0/Jorge Franganillo

Квентин Тарантино коллекционирует то, что кому-то может показаться хламом: старые настольные игры. Причем по мотивам фильмов и сериалов (ну это предсказуемо).

Самые любимые экземпляры: "Вселенная" и "Рассвет мертвецов". Поскольку хобби довольно редкое, у Тарантино немного конкурентов — он уже собрал внушительную коллекцию.

Еще режиссер пытался скупать антикварные боксы для ланчей. Но потом подсчитал, что выходит накладно, и отказался от этой идеи.

Режиссер и актер Квентин Тарантино и настольная игра
7 из 10

Квентин Тарантино коллекционирует то, что кому-то может показаться хламом: старые настольные игры. Причем по мотивам фильмов и сериалов (ну это предсказуемо).

Самые любимые экземпляры: "Вселенная" и "Рассвет мертвецов". Поскольку хобби довольно редкое, у Тарантино немного конкурентов — он уже собрал внушительную коллекцию.

Еще режиссер пытался скупать антикварные боксы для ланчей. Но потом подсчитал, что выходит накладно, и отказался от этой идеи.

© Фото : AP/Vianney Le Caer, CC BY 2.0/Jorge Franganillo
© AP Photo / Charles Sykes, Susan Montoya Bryan

А вот Николас Кейдж не скупится: собирает раритетные комиксы про Супермена. Однажды отдал за редкий экземпляр 110 тысяч долларов!

Впрочем, потом актер решил распродать коллекцию (кроме самых любимых изданий) и выручил 1,6 миллиона долларов.

Но главного Супермена Кейдж всегда держит рядом: сына он назвал Кал-Элом в честь супергероя в плаще (Кал-Эл — имя супермена при рождении. Он родился на планете Криптон). Остается надеяться, что парню тоже нравится этот персонаж.

Актер Николас Кейдж и комиксы
8 из 10

А вот Николас Кейдж не скупится: собирает раритетные комиксы про Супермена. Однажды отдал за редкий экземпляр 110 тысяч долларов!

Впрочем, потом актер решил распродать коллекцию (кроме самых любимых изданий) и выручил 1,6 миллиона долларов.

Но главного Супермена Кейдж всегда держит рядом: сына он назвал Кал-Элом в честь супергероя в плаще (Кал-Эл — имя супермена при рождении. Он родился на планете Криптон). Остается надеяться, что парню тоже нравится этот персонаж.

© AP Photo / Charles Sykes, Susan Montoya Bryan
© Фото : AP/Jordan Strauss, CC BY-SA 3.0/Phrontis

Как у любой уважающей себя звезды, у актрисы Пенелопы Крус внушительный гардероб. Так что партнерша Кейджа по фильму "Выбор капитана Корелли" решила совместить приятное с полезным и стала коллекционировать вешалки!

Причем не простые, а разных форм и размеров, причудливых по стилю и исполнению.

В собрании актрисы уже 500 моделей. Единственный критерий: Пенелопа не приемлет обычные вешалки из железной проволоки.

Актриса Пенелопа Крус и вешалки для одежды
9 из 10

Как у любой уважающей себя звезды, у актрисы Пенелопы Крус внушительный гардероб. Так что партнерша Кейджа по фильму "Выбор капитана Корелли" решила совместить приятное с полезным и стала коллекционировать вешалки!

Причем не простые, а разных форм и размеров, причудливых по стилю и исполнению.

В собрании актрисы уже 500 моделей. Единственный критерий: Пенелопа не приемлет обычные вешалки из железной проволоки.

© Фото : AP/Jordan Strauss, CC BY-SA 3.0/Phrontis
© Фото : AP/Chris Pizzello, CC BY-SA 4.0/Nasser-sadeghi

Страсть Тома Хэнкса — печатные машинки, он собирает их уже 50 лет.

"У меня порядка 290 машинок, почти на всех можно работать", — признается актер.

Поговаривают, что у него есть винтажные экземпляры, а также с латинским, русским, арабским алфавитами.

Его самый любимый предмет в коллекции сделали в 1946 году — Хэнкс часто берет эту машинку с собой в поездки и на съемки. Если надо расслабиться после работы на площадке, ему лучше всего помогает попечатать.

А если что-то сломалось (ведь это винтаж!), Том наловчился сам чинить своих любимиц. Хэнкс даже создал книгу-каталог, посвященную коллекции.

Актер Том Хэнкс и печатная машинка
10 из 10

Страсть Тома Хэнкса — печатные машинки, он собирает их уже 50 лет.

"У меня порядка 290 машинок, почти на всех можно работать", — признается актер.

Поговаривают, что у него есть винтажные экземпляры, а также с латинским, русским, арабским алфавитами.

Его самый любимый предмет в коллекции сделали в 1946 году — Хэнкс часто берет эту машинку с собой в поездки и на съемки. Если надо расслабиться после работы на площадке, ему лучше всего помогает попечатать.

А если что-то сломалось (ведь это винтаж!), Том наловчился сам чинить своих любимиц. Хэнкс даже создал книгу-каталог, посвященную коллекции.

© Фото : AP/Chris Pizzello, CC BY-SA 4.0/Nasser-sadeghi
 
КультуразвездыКино и сериалыЗнаменитостиКлаудиа ШифферКвентин ТарантиноХелена Бонэм КартерПенелопа КрусДжонни ДеппАнджелина Джоли (Войт)Том Хэнкс
 
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