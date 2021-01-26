Куклы Барби, чучело лисы и вставные челюсти. Что коллекционируют звезды
Звезда золотого века Голливуда Пол Ньюман увлекался автогонками. Он владел командой и сам активно участвовал в заездах.
Заинтересовался этим спортом на съемках картины "Победители" 1969 года и даже участвовал в знаменитой 24-часовой гонке в Ле-Мане в конце 1970-х. Кстати, довольно успешно: пришел вторым за рулем своего Porsche.
Его команда "Ньюман/Хаас Рейсинг" показывала отличные результаты: побеждала в более чем 100 гонках и выиграла восемь чемпионатов.
Звезда золотого века Голливуда Пол Ньюман увлекался автогонками. Он владел командой и сам активно участвовал в заездах.
Заинтересовался этим спортом на съемках картины "Победители" 1969 года и даже участвовал в знаменитой 24-часовой гонке в Ле-Мане в конце 1970-х. Кстати, довольно успешно: пришел вторым за рулем своего Porsche.
Его команда "Ньюман/Хаас Рейсинг" показывала отличные результаты: побеждала в более чем 100 гонках и выиграла восемь чемпионатов.
Но есть у знаменитостей и гораздо более странные хобби. Так, главный пират Голливуда Джонни Депп коллекционирует скелеты голубей и жуков, а еще картины с изображениями клоунов (которых сам очень боится).
Но и это не все. У актера большая коллекция Барби! В ней уже порядка 50 кукол, причем некоторые — раритетные. Депп как-то заметил, что когда хочет "перезагрузиться" и привести мысли в порядок, то достает кукол и играет с ними. Такая своеобразная форма медитации.
Но есть у знаменитостей и гораздо более странные хобби. Так, главный пират Голливуда Джонни Депп коллекционирует скелеты голубей и жуков, а еще картины с изображениями клоунов (которых сам очень боится).
Но и это не все. У актера большая коллекция Барби! В ней уже порядка 50 кукол, причем некоторые — раритетные. Депп как-то заметил, что когда хочет "перезагрузиться" и привести мысли в порядок, то достает кукол и играет с ними. Такая своеобразная форма медитации.
Подруга Деппа и партнерша по многим фильмам Хелена Бонэм Картер не отстает в экстравагантности: собирает вставные зубы и челюсти.
Началось все после съемок франшизы о Гарри Поттере, где Хелена играла злодейку Беллатрису Лестрейндж. После финального дубля актриса взяла с собой муляж кривых зубов своей героини. Это не единственный экземпляр — со съемок других картин Картер старается забирать домой вставные челюсти и муляжи.
"У меня уже целый шкаф кривых зубов, — рассказывала Хелена. — Дома люблю пугать или смешить ими детей. Все думают, что мы живем как семейка Адамс, но на самом деле это забавно".
Подруга Деппа и партнерша по многим фильмам Хелена Бонэм Картер не отстает в экстравагантности: собирает вставные зубы и челюсти.
Началось все после съемок франшизы о Гарри Поттере, где Хелена играла злодейку Беллатрису Лестрейндж. После финального дубля актриса взяла с собой муляж кривых зубов своей героини. Это не единственный экземпляр — со съемок других картин Картер старается забирать домой вставные челюсти и муляжи.
"У меня уже целый шкаф кривых зубов, — рассказывала Хелена. — Дома люблю пугать или смешить ими детей. Все думают, что мы живем как семейка Адамс, но на самом деле это забавно".
Еще одна любительница насекомых — немецкая супермодель Клаудиа Шиффер. Она помешана на пауках. Но в ее коллекции не скелеты, а засушенные образцы. Супермодель обожает их рисовать и даже выпустила коллекцию одежды, посвященную этим насекомым.
"Меня с детства восхищали пауки и их паутина, — признавалась Шиффер. — Моя коллекция одежды (2011 года. — Прим. ред.) вдохновлена темным лесом и этими необычными существами".
Еще одна любительница насекомых — немецкая супермодель Клаудиа Шиффер. Она помешана на пауках. Но в ее коллекции не скелеты, а засушенные образцы. Супермодель обожает их рисовать и даже выпустила коллекцию одежды, посвященную этим насекомым.
"Меня с детства восхищали пауки и их паутина, — признавалась Шиффер. — Моя коллекция одежды (2011 года. — Прим. ред.) вдохновлена темным лесом и этими необычными существами".
Все знают, что внешность обманчива. Например, Аманда Сейфрид (которая часто снимается в романтических комедиях), коллекционирует… чучела животных.
"Я их обожаю, они выглядят так реалистично, — рассказывает об увлечении актриса. — Конечно, у меня есть чучело енота, а у кого его нет?"
Аманда считает, что за живыми животными труднее ухаживать.
Но сама актриса таксидермией не занимается — покупает уже готовые экспонаты. В коллекции Сейфрид есть маленькая лошадь, миниатюрная зебра (в два раза больше ее живой собаки по имени Финн), курица, лиса, сова и олень. Каждому актриса дает имя!
Все знают, что внешность обманчива. Например, Аманда Сейфрид (которая часто снимается в романтических комедиях), коллекционирует… чучела животных.
"Я их обожаю, они выглядят так реалистично, — рассказывает об увлечении актриса. — Конечно, у меня есть чучело енота, а у кого его нет?"
Аманда считает, что за живыми животными труднее ухаживать.
Но сама актриса таксидермией не занимается — покупает уже готовые экспонаты. В коллекции Сейфрид есть маленькая лошадь, миниатюрная зебра (в два раза больше ее живой собаки по имени Финн), курица, лиса, сова и олень. Каждому актриса дает имя!
Другая любительница эпатировать — Анджелина Джоли с коллекцией оружия.
Актриса начала собирать ее в 12 лет. Причем это не просто ножи: встречаются мечи, оружие, созданное в Средневековье, эпоху Возрождения.
"Меня всегда увлекали другие культуры, история, рассказы о чести и битвах, — говорит актриса. — Мои ножи — не блестящие новые, только что из магазина. Они старинные и красивые. Я закрываю их в специальном шкафу, чтобы дети не добрались".
Впрочем, старший сын Мэддокс разделяет ее хобби.
Другая любительница эпатировать — Анджелина Джоли с коллекцией оружия.
Актриса начала собирать ее в 12 лет. Причем это не просто ножи: встречаются мечи, оружие, созданное в Средневековье, эпоху Возрождения.
"Меня всегда увлекали другие культуры, история, рассказы о чести и битвах, — говорит актриса. — Мои ножи — не блестящие новые, только что из магазина. Они старинные и красивые. Я закрываю их в специальном шкафу, чтобы дети не добрались".
Впрочем, старший сын Мэддокс разделяет ее хобби.
Квентин Тарантино коллекционирует то, что кому-то может показаться хламом: старые настольные игры. Причем по мотивам фильмов и сериалов (ну это предсказуемо).
Самые любимые экземпляры: "Вселенная" и "Рассвет мертвецов". Поскольку хобби довольно редкое, у Тарантино немного конкурентов — он уже собрал внушительную коллекцию.
Еще режиссер пытался скупать антикварные боксы для ланчей. Но потом подсчитал, что выходит накладно, и отказался от этой идеи.
Квентин Тарантино коллекционирует то, что кому-то может показаться хламом: старые настольные игры. Причем по мотивам фильмов и сериалов (ну это предсказуемо).
Самые любимые экземпляры: "Вселенная" и "Рассвет мертвецов". Поскольку хобби довольно редкое, у Тарантино немного конкурентов — он уже собрал внушительную коллекцию.
Еще режиссер пытался скупать антикварные боксы для ланчей. Но потом подсчитал, что выходит накладно, и отказался от этой идеи.
А вот Николас Кейдж не скупится: собирает раритетные комиксы про Супермена. Однажды отдал за редкий экземпляр 110 тысяч долларов!
Впрочем, потом актер решил распродать коллекцию (кроме самых любимых изданий) и выручил 1,6 миллиона долларов.
Но главного Супермена Кейдж всегда держит рядом: сына он назвал Кал-Элом в честь супергероя в плаще (Кал-Эл — имя супермена при рождении. Он родился на планете Криптон). Остается надеяться, что парню тоже нравится этот персонаж.
А вот Николас Кейдж не скупится: собирает раритетные комиксы про Супермена. Однажды отдал за редкий экземпляр 110 тысяч долларов!
Впрочем, потом актер решил распродать коллекцию (кроме самых любимых изданий) и выручил 1,6 миллиона долларов.
Но главного Супермена Кейдж всегда держит рядом: сына он назвал Кал-Элом в честь супергероя в плаще (Кал-Эл — имя супермена при рождении. Он родился на планете Криптон). Остается надеяться, что парню тоже нравится этот персонаж.
Как у любой уважающей себя звезды, у актрисы Пенелопы Крус внушительный гардероб. Так что партнерша Кейджа по фильму "Выбор капитана Корелли" решила совместить приятное с полезным и стала коллекционировать вешалки!
Причем не простые, а разных форм и размеров, причудливых по стилю и исполнению.
В собрании актрисы уже 500 моделей. Единственный критерий: Пенелопа не приемлет обычные вешалки из железной проволоки.
Как у любой уважающей себя звезды, у актрисы Пенелопы Крус внушительный гардероб. Так что партнерша Кейджа по фильму "Выбор капитана Корелли" решила совместить приятное с полезным и стала коллекционировать вешалки!
Причем не простые, а разных форм и размеров, причудливых по стилю и исполнению.
В собрании актрисы уже 500 моделей. Единственный критерий: Пенелопа не приемлет обычные вешалки из железной проволоки.
Страсть Тома Хэнкса — печатные машинки, он собирает их уже 50 лет.
"У меня порядка 290 машинок, почти на всех можно работать", — признается актер.
Поговаривают, что у него есть винтажные экземпляры, а также с латинским, русским, арабским алфавитами.
Его самый любимый предмет в коллекции сделали в 1946 году — Хэнкс часто берет эту машинку с собой в поездки и на съемки. Если надо расслабиться после работы на площадке, ему лучше всего помогает попечатать.
А если что-то сломалось (ведь это винтаж!), Том наловчился сам чинить своих любимиц. Хэнкс даже создал книгу-каталог, посвященную коллекции.
Страсть Тома Хэнкса — печатные машинки, он собирает их уже 50 лет.
"У меня порядка 290 машинок, почти на всех можно работать", — признается актер.
Поговаривают, что у него есть винтажные экземпляры, а также с латинским, русским, арабским алфавитами.
Его самый любимый предмет в коллекции сделали в 1946 году — Хэнкс часто берет эту машинку с собой в поездки и на съемки. Если надо расслабиться после работы на площадке, ему лучше всего помогает попечатать.
А если что-то сломалось (ведь это винтаж!), Том наловчился сам чинить своих любимиц. Хэнкс даже создал книгу-каталог, посвященную коллекции.