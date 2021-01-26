Куклы Барби, чучело лисы и вставные челюсти. Что коллекционируют звезды

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Звезда золотого века Голливуда Пол Ньюман увлекался автогонками. Он владел командой и сам активно участвовал в заездах.

Заинтересовался этим спортом на съемках картины "Победители" 1969 года и даже участвовал в знаменитой 24-часовой гонке в Ле-Мане в конце 1970-х. Кстати, довольно успешно: пришел вторым за рулем своего Porsche.

Его команда "Ньюман/Хаас Рейсинг" показывала отличные результаты: побеждала в более чем 100 гонках и выиграла восемь чемпионатов.