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Современный центр инвазивной хирургии откроется в Лесосибирской больнице
Современный центр инвазивной хирургии откроется в Лесосибирской больнице
Современный центр сердечно-сосудистой хирургии готовится к открытию на базе межрайонной больницы в городе Лесосибирске на севере Красноярского края, сообщили... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T09:15
2021-01-26T09:15
здоровье - общество
красноярский край
лесосибирск
общество
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КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Современный центр сердечно-сосудистой хирургии готовится к открытию на базе межрайонной больницы в городе Лесосибирске на севере Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона."В Лесосибирской межрайонной больнице готовится к открытию высокотехнологичный центр сердечно-сосудистой хирургии. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в новое учреждение закуплены компьютерный томограф и ангиограф. Первых пациентов центр может принять уже в марте", - говорится в сообщении.По ее данным, с 2019 года в межрайонной больнице работает центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). В рамках нацпроекта приобрели 39 единиц оборудования, в том числе эндоскопический комплекс, аппарат УЗИ экспертного класса, который позволяет выполнять биопсии под контролем УЗИ.На оснащение больницы и проведение капитальных ремонтов в прошлом году было выделено 349 миллионов рублей. В этом году предусмотрено более 90 миллионов рублей.Степень готовности центра сердечно-сосудистой хирургии оценил министр здравоохранения края Борис Немик. Он провел в Лесосибирской межрайонной больнице заседание территориальной рабочей группы по вопросам реализации в северном городе нацпроекта "Здравоохранения"."Значительная часть мероприятий региональных проектов – покупка медицинского оборудования и проведение ремонтов в медицинских организациях. Это открытие инвазивных центров, внедрение высокотехнологичных методов лечения больных с острым коронарным синдромом, развитие онкологической службы и повышение квалификации врачей первичного звена. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, планы реализации нацпроекта на год были выполнены", – цитирует пресс-служба главу краевого минздрава.По итогам заседания решено направить лесосибирских врачей в онкодиспансер для стажировки на рабочих местах, а также усилить медицинское наблюдение за диспансерными группами пациентов в прилегающих территориях.
https://ria.ru/20210126/krasnoyarsk-1594571210.html
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здоровье - общество, красноярский край, лесосибирск, общество

Современный центр инвазивной хирургии откроется в Лесосибирской больнице

09:15 26.01.2021
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Современный центр сердечно-сосудистой хирургии готовится к открытию на базе межрайонной больницы в городе Лесосибирске на севере Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
"В Лесосибирской межрайонной больнице готовится к открытию высокотехнологичный центр сердечно-сосудистой хирургии. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в новое учреждение закуплены компьютерный томограф и ангиограф. Первых пациентов центр может принять уже в марте", - говорится в сообщении.
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По ее данным, с 2019 года в межрайонной больнице работает центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). В рамках нацпроекта приобрели 39 единиц оборудования, в том числе эндоскопический комплекс, аппарат УЗИ экспертного класса, который позволяет выполнять биопсии под контролем УЗИ.
На оснащение больницы и проведение капитальных ремонтов в прошлом году было выделено 349 миллионов рублей. В этом году предусмотрено более 90 миллионов рублей.
Степень готовности центра сердечно-сосудистой хирургии оценил министр здравоохранения края Борис Немик. Он провел в Лесосибирской межрайонной больнице заседание территориальной рабочей группы по вопросам реализации в северном городе нацпроекта "Здравоохранения".
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"Значительная часть мероприятий региональных проектов – покупка медицинского оборудования и проведение ремонтов в медицинских организациях. Это открытие инвазивных центров, внедрение высокотехнологичных методов лечения больных с острым коронарным синдромом, развитие онкологической службы и повышение квалификации врачей первичного звена. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, планы реализации нацпроекта на год были выполнены", – цитирует пресс-служба главу краевого минздрава.
По итогам заседания решено направить лесосибирских врачей в онкодиспансер для стажировки на рабочих местах, а также усилить медицинское наблюдение за диспансерными группами пациентов в прилегающих территориях.
 
Здоровье - ОбществоКрасноярский крайЛесосибирскОбщество
 
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