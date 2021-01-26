https://ria.ru/20210126/khimki-1594572963.html
Церемония открытия дорожной развязки в Химках с участием Владимира Путина
Церемония открытия дорожной развязки в Химках с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия транспортной развязки в Химках. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T15:10
2021-01-26T15:10
2021-01-26T15:10
россия
владимир путин
московская область (подмосковье)
химки
общество
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Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия транспортной развязки в Химках.Реализация объекта выполнена в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Основная задача развязки заключается в том, чтобы соединить Старые и Новые Химки и обеспечить транспортную доступность промышленной части города.
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LIVE: Путин на церемонии открытия транспортной развязки
LIVE: Путин на церемонии открытия транспортной развязки
2021-01-26T15:10
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РИА Новости
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видео, россия, владимир путин, московская область (подмосковье), химки, общество