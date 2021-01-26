https://ria.ru/20210126/khimki-1594572963.html

Церемония открытия дорожной развязки в Химках с участием Владимира Путина

Церемония открытия дорожной развязки в Химках с участием Владимира Путина

Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия транспортной развязки в Химках. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T15:10

2021-01-26T15:10

2021-01-26T15:10

россия

владимир путин

московская область (подмосковье)

химки

общество

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Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия транспортной развязки в Химках.Реализация объекта выполнена в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Основная задача развязки заключается в том, чтобы соединить Старые и Новые Химки и обеспечить транспортную доступность промышленной части города.

россия

московская область (подмосковье)

химки

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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