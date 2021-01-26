https://ria.ru/20210126/kazan-1594593649.html

В Казанской школе повар накормила детей упавшими на пол пельменями

В Казанской школе повар накормила детей упавшими на пол пельменями

Повара столовой в казанской школе №130 отстранили от работы после того, как она сварила для детей пельмени, собранные с пола, сообщили в управлении образования... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T10:59

2021-01-26T10:59

2021-01-26T10:59

ильсур метшин

казань

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КАЗАНЬ, 26 янв - РИА Новости. Повара столовой в казанской школе №130 отстранили от работы после того, как она сварила для детей пельмени, собранные с пола, сообщили в управлении образования Казани.В соцсетях в выходные было опубликовано сообщение мамы одного из учеников казанской школы №130. Она написала, что 23 января проверяла в школьной столовой качество питания учащихся. По словам женщины, на ее глазах повар уронила пельмени на пол, а затем собрала их с пола и положила в общую кастрюлю, где варилась основная порция пельменей. Этим накормили детей.По информации ведомства, с 25 января обязанности повара в этой столовой временно распределены между другими работниками, ведутся поиски нового сотрудника пищеблока.В управлении образования города отметили, что нарушение было выявлено в рамках родительского контроля школьного питания, введенного по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина с 11 января во всех казанских школах. Данная мера, как подчеркнул собеседник агентства, поможет и в дальнейшем устранять недостатки и совершенствовать процесс организации школьного питания.В настоящее время бесплатное питание в школах Казани получают почти 70 тысяч учащихся 1-4 классов и более 13 тысяч учащихся 5-11 классов льготных категорий. Всего горячее питание получают более 140 тысяч казанских школьников, охват горячим питанием превышает 75%.

https://radiosputnik.ria.ru/20210125/pitanie-1594448892.html

казань

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ильсур метшин, казань