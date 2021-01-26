https://ria.ru/20210126/kayzer-1594644608.html

Австрийский бизнесмен Кайзер отверг обвинения по уголовному делу

Австрийский бизнесмен Кайзер отверг обвинения по уголовному делу

Гендиректор австрийской компании "Экоком" (занимается рекультивацией мусорных полигонов) Оливер Кайзер отрицает вину в незаконном предпринимательстве, сообщил... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T15:08

2021-01-26T15:08

2021-01-26T17:12

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австрия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Гендиректор австрийской компании "Экоком" (занимается рекультивацией мусорных полигонов) Оливер Кайзер отрицает вину в незаконном предпринимательстве, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Александр Мельцев.Тверской суд Москвы 28 января рассмотрит ходатайство об избрании коммерсанту меры пресечения в виде запрета определенных действий. Это относительно мягкая мера пресечения, если сравнивать с заключением в СИЗО.По статье "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере" иностранцу грозит до пяти лет лишения свободы. Обвинение уже предъявлено, но фабула дела на данный момент неизвестна.Комментариями следствия РИА Новости не располагает.Согласно сайту "Экоком", компания основана в 1999 году и специализируется на проектировании, поставке, строительстве и эксплуатации очистных сооружений для мусорных полигонов, а также комплексных строительством экологически безопасных свалок.

https://realty.ria.ru/20200609/1572673129.html

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2021

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москва, происшествия, россия, австрия