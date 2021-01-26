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Австрийский бизнесмен Кайзер отверг обвинения по уголовному делу
Австрийский бизнесмен Кайзер отверг обвинения по уголовному делу
Гендиректор австрийской компании "Экоком" (занимается рекультивацией мусорных полигонов) Оливер Кайзер отрицает вину в незаконном предпринимательстве, сообщил... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T15:08
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Гендиректор австрийской компании "Экоком" (занимается рекультивацией мусорных полигонов) Оливер Кайзер отрицает вину в незаконном предпринимательстве, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Александр Мельцев.Тверской суд Москвы 28 января рассмотрит ходатайство об избрании коммерсанту меры пресечения в виде запрета определенных действий. Это относительно мягкая мера пресечения, если сравнивать с заключением в СИЗО.По статье "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере" иностранцу грозит до пяти лет лишения свободы. Обвинение уже предъявлено, но фабула дела на данный момент неизвестна.Комментариями следствия РИА Новости не располагает.Согласно сайту "Экоком", компания основана в 1999 году и специализируется на проектировании, поставке, строительстве и эксплуатации очистных сооружений для мусорных полигонов, а также комплексных строительством экологически безопасных свалок.
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москва, происшествия, россия, австрия

Австрийский бизнесмен Кайзер отверг обвинения по уголовному делу

15:08 26.01.2021 (обновлено: 17:12 26.01.2021)
 
© Фото : ЭкокомГенеральный директор компании "Экоком" Оливер Кайзер
Генеральный директор компании Экоком Оливер Кайзер - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Фото : Экоком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Гендиректор австрийской компании "Экоком" (занимается рекультивацией мусорных полигонов) Оливер Кайзер отрицает вину в незаконном предпринимательстве, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Александр Мельцев.

"Он не признает вину", - сказал адвокат, отметив, что у его подзащитного были все необходимые лицензии.

Тверской суд Москвы 28 января рассмотрит ходатайство об избрании коммерсанту меры пресечения в виде запрета определенных действий. Это относительно мягкая мера пресечения, если сравнивать с заключением в СИЗО.
По статье "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере" иностранцу грозит до пяти лет лишения свободы. Обвинение уже предъявлено, но фабула дела на данный момент неизвестна.
Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 09.06.2020
9 июня 2020, 11:41Новости Подмосковья
Воробьев отметил важность рекультивации мусорных полигонов
Комментариями следствия РИА Новости не располагает.
Согласно сайту "Экоком", компания основана в 1999 году и специализируется на проектировании, поставке, строительстве и эксплуатации очистных сооружений для мусорных полигонов, а также комплексных строительством экологически безопасных свалок.
 
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